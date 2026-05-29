YouTube će sam automatski označavati svaki AI video

YouTube će te oznake učiniti vidljivijima. Kod klasičnih videa oznaka će se sada prikazivati odmah ispod sučelja , iznad opisa, dok će kod Shorts videa biti vidljivo postavljena izravno preko sadržaja.

YouTube uvodi automatsko označavanje videa stvorenih uz pomoć umjetne inteligencije i više se neće oslanjati isključivo na autore da sami prijave korištenje AI-a. Kompanija je objavila da će njezini interni sustavi odsad samostalno dodavati oznake kada prepoznaju da je u videu korišten 'značajno fotorealistični AI', odnosno sadržaj koji može izgledati kao stvarna osoba, mjesto ili događaj.

YouTube je već uveo neke mjere za označavanje AI sadržaja. Još prije dvije godine tvrtka je uvela alat u Creator Studiju kojim su autori morali označiti ako njihov video sadrži AI-generirane prizore koji bi gledatelje mogli navesti da pomisle da su stvarni. Očito fantastični ili stilizirani sadržaji, primjerice animirani jednorog u izmišljenom svijetu, nisu zahtijevali oznaku.

Ta se pravila formalno ne mijenjaju, ali YouTube sada preuzima aktivniju ulogu u provedbi.

Od svibnja platforma koristi dodatne interne signale za prepoznavanje AI-generiranog videa. Ako autor ne označi sadržaj, YouTube će to učiniti umjesto njega. Kreatori će moći ispraviti status ako je video pogrešno označen, ali neće moći ukloniti oznake sa sadržaja napravljenog YouTubeovim vlastitim AI alatima poput Veo ili Dream Screena.

Trajna oznaka dodavat će se i videima koji sadrže C2PA metapodatke - tehnički standard koji potvrđuje da je sadržaj u cijelosti generiran umjetnom inteligencijom. Taj standard posljednjih mjeseci dobiva širu podršku tehnoloških kompanija, uključujući OpenAI, Nvidia i ElevenLabs.

Promjena dolazi ubrzo nakon što je YouTube proširio i svoje alate za otkrivanje deepfake sadržaja. Nakon ranijih testiranja s javnim osobama i kreatorima, platforma sada omogućuje odraslim korisnicima da pretražuju YouTube zbog mogućih podudaranja lica u AI videima, piše Tech Crunch.

Važno je da nove oznake, prema YouTubeu, neće utjecati ni na preporuke algoritma ni na monetizaciju videa.