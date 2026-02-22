U Teheranu više nitko ne pita predsjednika: Jedan čovjek sada odlučuje o ratu i miru

Dok Iran istodobno potresaju unutarnji nemiri i rastu napetosti sa Sjedinjenim Državama, stvarna politička moć u Teheranu sve se više koncentrira u rukama jednog čovjeka - dugogodišnjeg političkog operativca Alija Larijanija

Iran i SAD u utorak su blizu Ženeve završile drugi krug neizravnih pregovora uz posredovanje Omana, u kontekstu intenziviranja raspoređivanja američkih vojnih snaga u Zaljevu, kamo je Washington poslao dva nosača zrakoplova. Prema informacijama više visokih iranskih dužnosnika i sigurnosnih izvora, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei početkom godine povjerio je Larijaniju ključnu ulogu u upravljanju državom u trenutku ozbiljne sigurnosne krize. Od tada je 67-godišnji veteran režima, bivši zapovjednik Revolucionarne garde i čelnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, preuzeo nadzor nad najvažnijim političkim i vojnim odlukama.

Njegov uspon istodobno je potisnuo predsjednika Masouda Pezeškijana, kardiokirurga koji je prošle godine ušao u politiku i koji je i sam javno priznao da nije političar te da ne može sam riješiti duboke probleme koji guše tu zemlju, piše New York Times. Pripreme za mogući rat Larijani danas koordinira gušenje prosvjeda, održava kontakte s ključnim partnerima poput Rusije te regionalnim akterima Katra i Omana, a istodobno nadzire nuklearne pregovore s Washingtonom. Paralelno radi i na planovima upravljanja državom u slučaju izravnog vojnog sukoba sa SAD-om. 'Ne tražimo rat, ali ako nam bude nametnut, odgovorit ćemo', poručio je Larijani u intervjuu za Al Jazeeru tijekom posjeta Dohi. Prema navodima iranskih izvora, Teheran polazi od pretpostavke da su američki vojni udari mogući, pa su oružane snage stavljene u stanje najviše pripravnosti. Raketni sustavi raspoređuju se uz zapadne i južne granice zemlje, unutar dometa Izraela i američkih vojnih baza u regiji. Iran je posljednjih tjedana povremeno zatvarao zračni prostor radi testiranja projektila te održavao vojne vježbe u Perzijskom zaljevu, uključujući kratkotrajno zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne točke globalne opskrbe energentima.