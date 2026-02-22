Iza fronta u Ukrajini odvija se puno veća igra moći: Jedna sila tiho preuzima ključnu ulogu

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine gotovo je preko noći pretvorila Moskvu u međunarodnog izopćenika na Zapadu. Kremlj je očekivao brzu pobjedu i pad ukrajinske vlasti u svega nekoliko dana, no zastoj ruske vojske pred Kijevom pretvorio je rat u dugotrajan sukob s neočekivano otpornim protivnikom snažno poduprtim Sjedinjenim Državama i Europskom unijom, piše Newsweek u analizi

Zapadne sankcije težak su udarac za rusko gospodarstvo - zemlja je djelomično isključena iz međunarodnog platnog sustava SWIFT, a brojne zapadne kompanije napustile su rusko tržište. U prvim godinama rata Moskva se našla u dosad nezabilježenoj međunarodnoj izolaciji. U tom vakuumu Kina se nametnula kao najvažniji ruski partner.

Iako Peking službeno tvrdi da zauzima neutralnu poziciju, zapadni analitičari smatraju da Kina pruža Moskvi ključnu političku i diplomatsku potporu. Glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu Liu Pengyu poručio je da Kina 'ne potiče sukob niti profitira od krize', ističući kako želi imati 'konstruktivnu ulogu' u ublažavanju humanitarnih posljedica rata, piše Newsweek.

No stručnjaci upozoravaju da Kina istodobno pomaže širenju ruskih narativa, osobito u zemljama globalnog juga, dok prisutnost Vladimira Putina na velikim kineskim međunarodnim događajima služi kao signal političke bliskosti dviju sila. Analitičari smatraju da zajednički nastupi predsjednika Xi Jinpinga i Putina Pekingu omogućuju da se predstavi kao stabilna alternativa zapadnom utjecaju. Ekonomski oslonac pod sankcijama Kina je postala ključna i za opstanak ruske ratne ekonomije. Trgovinska razmjena između dviju zemalja dosegnula je rekordne razine, uz povećan izvoz ruske nafte i plina po sniženim cijenama te kinesku isporuku civilnih komponenti i tehnologija koje se mogu koristiti i u vojne svrhe.

Prema procjenama Europske unije, Kina osigurava velik dio kritičnih komponenti koje koristi ruska obrambena industrija, uključujući tehnologije dvostruke namjene poput dijelova za bespilotne letjelice. Ukrajinski izvori tvrde i da bi kineski sustavi mogli imati ulogu u prikupljanju satelitskih podataka korištenih u ruskim napadima na energetsku infrastrukturu, iako Peking takve optužbe odbacuje. Kina se istodobno suzdržava od izravne vojne pomoći Rusiji, čime zadržava stratešku nejasnoću i pokušava izbjeći sekundarne američke sankcije. NATO je već 2024. Kinu označio kao ključnu potporu ruskim ratnim naporima. No takva potpora ima i drugu stranu - sve veću ovisnost Moskve o Pekingu.