Zbog umjetne inteligencije studenti izviždali bivšeg prvog čovjeka Googlea

Usprkos što je pokazao određenu razinu suosjećanja s generacijom koja tek treba ući na tržište rada, priznavši kako među njima postoji strah zbog nadolazećih strojeva, nestajanja radnih mjesta, sloma klime i nasljeđivanja nereda kojeg nisu stvorili, studenti su ga izviždali.

Nije pomoglo to što je Schmidt ponovio već više puta izrečene tvrdnje o neizbježnosti umjetne inteligencije, kao ni to što im je poručio kako će 'pomoći u oblikovanju umjetne inteligencije' i kako se AI neće zaustaviti na znanosti, već dotaknuti i sve ostalo.

Kap koja je prelila čašu bila je, čini se, tvrdnja kako sad mogu 'upogoniti tim AI agenata koji će im pomoći s dijelovima koje nikada ne bi mogli sami obaviti'.

'Kad vam netko ponudi mjesto na raketi, ne pitate koje mjesto. Jednostavno sjednete', ustvrdio je Schmidt. Nakon toga uslijedila je lavina zvužduka, piše Gizmodo.