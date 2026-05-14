Umjetna inteligencija će znati što trebate prije vas, kaže šefica proizvoda u Anthropicu

Usprkos problemima s Bijelom kućom i Pentagonom, ne može se reći kako je ovo loša godina za Anthropic.
Tvrtka bi uskoro mogla nadmašiti OpenAI po prikupljenim investicijama i procjeni vrijednosti (950 naspram 854 milijarde američkih dolara).
Nedavno izvješće pokazalo je kako je Anthropic nadmašio OpenAI među poslovnim korisnicima, učetverostručivši svoj tržišni udio od svibnja 2025. godine.
Cat Wu, Anthropicova voditeljica proizvoda za Claude Code i Cowork, bila je jedna od ključnih osoba za taj uspjeh.
Kako je rekla u razgovoru za Tech Crunch, fokus je sada na dizajnu za eksponencijalno zadržavanje i daljnjem pomicanju granica umjetne inteligencije.
Anthropic bi i tijekom ove godine mogao nastaviti s praksom izbacivanja više novih modela, pri čemu bi implementacije mogle izgledati slično kao s Glasswingom, kad su Mythos podijelili s partnerima, ne i sa širom javnošću.
Ipak, nastojat će učiniti ih dostupnima što većem broju ljudi, uz mjere opreza i sigurnosti.
U središtu pozornosti bit će i AI agenti.
Wu vjeruje kako će puno ljudi morati usvojiti novi skup vještina kako bi mogli njima upravljati i ipak biti stručnjaci u području kojim se bavima.
Upravljanje AI agentima neće biti bitno drukčije od upravljanja ljudima jer će trebati razumjeti, primjerice, zašto je i kako agent u nečemu pogriješio.
Wu smatra kako poanta korištenja agenata nije nužno u smanjenju broja ljudi koji rade, već u povećanju njihove produktivnosti.
Naredni veliki korak naprijed vidi u proaktivnosti agenata, situacije u kojima Claude razumije na čemu raditi i sam postavlja potrebne automatizacije za vas.