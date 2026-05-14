Umjetna inteligencija će znati što trebate prije vas, kaže šefica proizvoda u Anthropicu

Nedavno izvješće pokazalo je kako je Anthropic nadmašio OpenAI među poslovnim korisnicima, učetverostručivši svoj tržišni udio od svibnja 2025. godine.

Tvrtka bi uskoro mogla nadmašiti OpenAI po prikupljenim investicijama i procjeni vrijednosti ( 950 naspram 854 milijarde američkih dolara ).

Usprkos problemima s Bijelom kućom i Pentagonom , ne može se reći kako je ovo loša godina za Anthropic .

Cat Wu, Anthropicova voditeljica proizvoda za Claude Code i Cowork, bila je jedna od ključnih osoba za taj uspjeh.

Kako je rekla u razgovoru za Tech Crunch, fokus je sada na dizajnu za eksponencijalno zadržavanje i daljnjem pomicanju granica umjetne inteligencije.

Anthropic bi i tijekom ove godine mogao nastaviti s praksom izbacivanja više novih modela, pri čemu bi implementacije mogle izgledati slično kao s Glasswingom, kad su Mythos podijelili s partnerima, ne i sa širom javnošću.

Ipak, nastojat će učiniti ih dostupnima što većem broju ljudi, uz mjere opreza i sigurnosti.

U središtu pozornosti bit će i AI agenti.

Wu vjeruje kako će puno ljudi morati usvojiti novi skup vještina kako bi mogli njima upravljati i ipak biti stručnjaci u području kojim se bavima.

Upravljanje AI agentima neće biti bitno drukčije od upravljanja ljudima jer će trebati razumjeti, primjerice, zašto je i kako agent u nečemu pogriješio.

Wu smatra kako poanta korištenja agenata nije nužno u smanjenju broja ljudi koji rade, već u povećanju njihove produktivnosti.

Naredni veliki korak naprijed vidi u proaktivnosti agenata, situacije u kojima Claude razumije na čemu raditi i sam postavlja potrebne automatizacije za vas.