Umjetna inteligencija za stolnoteniskim stolom: Robot Ace izaziva i pobjeđuje najbolje

Od 1983. godine postoje razni roboti za igranje stolnog tenisa , ali do sada nisu mogli parirati visokokvalificiranim ljudskim natjecateljima. Ace je to promijenio svojim nastupima protiv igrača elitne i profesionalne razine u mečevima koji su slijedili pravila Međunarodne federacije za stolni tenis.

Ace , kojeg je stvorio japanski odjel za istraživanje umjetne inteligencije tvrtke Sony, prvi je robot koji je postigao performanse na razini stručnjaka u natjecateljskom fizičkom sportu , onom koji zahtijeva brze odluke i precizno izvršenje, rekao je voditelj projekta. Ace je to učinio korištenjem brze percepcije, upravljanja temeljenog na umjetnoj inteligenciji i najsuvremenijeg robotskog sustava.

"Za razliku od računalnih igara, gdje prethodni AI sustavi nadmašuju ljudske stručnjake, fizički sportovi i sportovi u stvarnom vremenu poput stolnog tenisa ostaju glavni otvoreni izazov zbog svojih zahtjeva za brzim, preciznim interakcijama u blizini prepreka i na rubu ljudskog vremena reakcije“, rekao je Peter Dürr, direktor Sony AI Zurich i voditelj Sony AI projekta Ace.

Cilj projekta nije bio samo natjecanje u stolnom tenisu, već i razvoj uvida u to kako roboti mogu percipirati, planirati i djelovati ljudskom brzinom i preciznošću u dinamičnim okruženjima, rekao je Dürr.

"Uspjeh Acea, sa svojim sustavom percepcije i algoritmom upravljanja temeljenim na učenju, sugerira da bi se slične tehnike mogle primijeniti na druga područja koja zahtijevaju brzu kontrolu u stvarnom vremenu i ljudsku interakciju - poput robotike za proizvodnju i usluge, kao i primjene u sportu, zabavi i sigurnosno kritičnim fizičkim domenama“, rekao je Dürr, glavni autor studije koja opisuje Aceova postignuća objavljena u srijedu u časopisu Nature.

U mečevima detaljno opisanim u studiji, Ace je u travnju 2025. pobijedio u tri od pet mečeva protiv elitnih igrača, što je najviša razina vještine u sportu. Sony AI je rekao da je od tada Ace pobijedio profesionalne igrače u prosincu 2025. i prošlog mjeseca.

Aceova arhitektura integrira devet sinkroniziranih kamera i tri sustava vida za praćenje rotirajuće loptice s iznimnom točnošću i brzim vremenom obrade. "Ovo je dovoljno brzo da se uhvati kretanje koje bi ljudskom oku bilo mutno“, rekao je Dürr.

Istraživači su razvili prilagođenu robotsku platformu s osam zglobova, a to je, rekao je Dürr, minimalni broj potreban za izvođenje natjecateljskih udaraca: tri za položaj reketa, dva za njegovu orijentaciju i tri za brzinu i snagu udarca.

Mayuka Taira, profesionalna igračica stolnog tenisa koja je prošlog prosinca izgubila meč od Acea, rekla je u komentarima koje je dao Sony AI da su snage robota to što ga je vrlo teško predvidjeti i ne pokazuje emocije.

"Budući da ne možete pročitati njegove reakcije, nemoguće je osjetiti kakve udarce ne voli ili s kojima se bori, a to ga čini još težim za igru“, rekla je Taira.