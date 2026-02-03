Možda je prestao svlačiti žene bez njihovog pristanka, ali čini se kako se to ne odnosi na muškarce. Verge piše kako su testirali Groka i ustanovili kako bot 'lako svlači muškarce i dalje izbacuje intimne slike na zahtjev'.

Elon Musk tvrdi kako je njegov robot za brbljanje opremljen umjetnom inteligencijom Grok prestao stvarati seksualizirane slike bez pristanka osobe o kojoj se radi, ali to nije posve točno.

To su uspjeli učiniti besplatno, putem sučelja chatbota na X-u i putem samostalne web stranice. Web stranica nije zahtijevala ni korisnički račun kako bi digitalno izmijenila slike. Nedavno je xAI objavio kako je poduzeo korake radi sprječavanja korisničkih računa pri Groku u uređivanju slika stvarnih ljudi u otkrivajućoj odjeći poput bikinija.

Vergeov novinar je uspio navesti Groka na to da njegov lik stavi u razne bikinije. Također je generirao slike subjekta u fetiš opremi i u 'paradi provokativnih seksualnih poza'. Čak je generirao i 'golog suputnika' s kojim je novinar mogao biti u interakciji.

Sugerirao je kako je Grok preuzeo inicijativu za generiranje genitalija, što nije bilo traženo i bilo je vidljivo kroz mrežasto donje rublje. Prema njegovim riječima, Grok je rijetko odolijevao bilo kakvim poticajima, iako su zahtjevi ponekad bili cenzurirani mutnom slikom.

Prije nekoliko tjedana otkriveno je kako je Grok generirao milijune seksualiziranih slika tijekom razdoblja od 11 dana. To je uključivalo brojne mnoge nekonsenzualne deepfakeove stvarnih ljudi i preko 23 tisuće seksualiziranih slika djece.

Nakon toga su pokrenute istrage u američkoj saveznoj državi Kaliforniji i Europi. X je bio zabranjen i u Indoneziji i u Maleziji, iako je Indonezija od tada ukinula tu zabranu.