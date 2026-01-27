Apple predstavio AirTag 2, donosi dvije ključne promjene

Gotovo pet godina nakon što je prvi AirTag stigao kao rješenje za svakodnevnu zaboravljivost i brzo postao zlatni standard među bežičnim lokatorima, Apple je službeno predstavio AirTag 2.

Druga generacija AirTaga donosi dvije ključne promjene. Najvažnija novost je ugradnja Appleova čipa Ultra Wideband druge generacije, istog onog koji se već nalazi u novijim modelima iPhoneima i Apple Watcha. Zahvaljujući njemu, Precision Finding sada radi s do 50 posto većeg dometa nego prije, što znači da korisnik može dobiti precizne smjernice i kada je znatno udaljeniji od izgubljenog predmeta. Poboljšanju doprinosi i unaprijeđeni Bluetoothov čip jer dodatno stabilizira vezu.

Velika prednost novog modela odnosi se i na korisnike Apple Watcha. Precision Finding sada je dostupan u seriji 9 i novijim modelima, a to vrijedi za Watch Ultra 2 i 3, što ih pretvara u iznimno praktičan alat za pronalazak ključeva, torbi ili drugih predmeta.