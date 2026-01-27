Apple predstavio AirTag 2, donosi dvije ključne promjene

Nova verzija popularnog bežičnog lokatora donosi brojne dobrodošle nadogradnje po istoj cijeni kao i za njegova prethodnika
Gotovo pet godina nakon što je prvi AirTag stigao kao rješenje za svakodnevnu zaboravljivost i brzo postao zlatni standard među bežičnim lokatorima, Apple je službeno predstavio AirTag 2.
Druga generacija AirTaga donosi dvije ključne promjene. Najvažnija novost je ugradnja Appleova čipa Ultra Wideband druge generacije, istog onog koji se već nalazi u novijim modelima iPhoneima i Apple Watcha. Zahvaljujući njemu, Precision Finding sada radi s do 50 posto većeg dometa nego prije, što znači da korisnik može dobiti precizne smjernice i kada je znatno udaljeniji od izgubljenog predmeta. Poboljšanju doprinosi i unaprijeđeni Bluetoothov čip jer dodatno stabilizira vezu.
Velika prednost novog modela odnosi se i na korisnike Apple Watcha. Precision Finding sada je dostupan u seriji 9 i novijim modelima, a to vrijedi za Watch Ultra 2 i 3, što ih pretvara u iznimno praktičan alat za pronalazak ključeva, torbi ili drugih predmeta.
Druga važna promjena odnosi se na zvučnik. AirTag 2 ima znatno glasniji signal, a Apple tvrdi da mu je zvuk čak 50 posto jači nego na prethodniku i čujan s dvostruko veće udaljenosti. Uz to dolazi novi, prepoznatljiv zvučni signal, osmišljen kako bi se lakše razlikovao od ostalih zvukova u okolini. Koliko će to biti učinkovito u stvarnim uvjetima, ovisit će, naravno, o okruženju i tome je li AirTag zakopan ispod drugih predmeta, no glasniji signal svakako je dobrodošlo poboljšanje.
Dizajnerski je gotovo identičan prethodniku. Dimenzije su iste, a masa mu je tek neznatno veća, što znači da bi novi model trebao odgovarati svim postojećim privjescima i dodacima. Sve bitne promjene skrivene su u unutrašnjosti, što potvrđuje da Apple nije imao potrebu mijenjati ono što je već funkcioniralo, piše CNN.
Vrijedi podsjetiti da su AirTagovi u prošlosti izazvali i kontroverze zbog praćenja ljudi, no taj je problem Apple riješio još 2022. godine uvođenjem upozorenja za neželjeno praćenje. U tom segmentu druga generacija ne donosi promjene jer dodatne mjere više nisu bile nužne.
Cijena uređaja u SAD-u je ista kao i za prvu generaciju AirTaga - 29 dolara. Vidjet ćemo hoće li to vrijediti i za nas.