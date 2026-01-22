POPUSTILI

Insajderi najavljuju: Apple će Siri pretvoriti u AI chatbot

Damir Rukavina

22.01.2026 u 11:47

Odluka o prijelazu s personaliziranog asistenta na 'običan' chatbot navodno je potaknuta popularnošću proizvoda koje nudi konkurencija

Appleov dugo najavljivani redizajn Siri mogao bi pretvoriti tog pametnog asistenta u chatbot sličniji ChatGPT-ju, navodi se u izvješću Bloomberga koje potpisuje Mark Gurman. Prema njegovim izvorima, nova verzija Siri trebala bi biti integrirana u iOS 27 te bi mogla postati središnja tema Appleove developerske konferencije WWDC u lipnju.

Nova Siri, interno kodnog imena 'Campos', trebala bi podržavati i glasovni i tekstualni unos. Iako je Appleov viši potpredsjednik Craig Federighi ranije naglašavao da ne želi da ona postane klasičan chatbot, već AI koji je 'integriran i uvijek nadohvat ruke kada zatreba', čini se da se strategija promijenila. Razlog je, prema svemu sudeći, sve veći pritisak zbog uspjeha konkurentskih AI chatbotova, piše TechCrunch.

Kompanija može osjećati prijetnju i zbog toga što OpenAI planira proizvesti hardver, a taj projekt vodi bivši Appleov šef dizajna Jony Ive.

Appleovo zaostajanje u AI utrci više nije tajna. Tvrtka je nekoliko puta odgađala lansiranje 'personaliziranije Siri', a prošle godine razmatrala je suradnju s različitim AI tvrtkama, uključujući OpenAI i Anthropic. Na kraju se odlučila za partnerstvo s Googleom i njegovim modelom Gemini, što su obje kompanije potvrdile ranije ovog mjeseca.

