Veliko Samsungovo predstavljanje je blizu: Evo što će pokazati Galaxy Unpackedu

Premda Samsung još nije službeno najavio nadolazeći događaj, insajderi imaju dovoljno informacija za vrlo dobar uvid u nadolazeće mobilne novitete iz Koreje

Samsung je 2025. godine predstavio niz sklopivih uređaja, novi ultratanki format i započeo implementaciju Googleove platforme XR. Nakon najava na CES-u 2026., očekuje se da će tvrtka krajem veljače održati prvi Galaxy Unpacked, na kojem bi trebala predstaviti liniju Galaxy S26. Iako službena pozivnica još nije objavljena, dostupne informacije daju prilično jasnu sliku onoga što Samsung planira pokazati. Kad će se održati? Prema slici koju je podijelio poznati leakster Evan Blass, Galaxy Unpacked trebao bi se održati 25. veljače. S obzirom na Blassovu reputaciju, datum se smatra gotovo potvrđenim, što znači da još čekamo točno vrijeme početka tog događaja.

No big surprise here, right? Galaxy S26 family + Galaxy Buds4 lineup launching 25 February. pic.twitter.com/op2gdZMpp3 — Evan Blass (@evleaks) January 29, 2026

Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra Samsungov konzervativniji pristup dizajnu navodno se nastavlja i u liniji Galaxy S26. Prema otkrivenim renderima, Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra zadržat će sličan izgled kao prethodna generacija, s ravnim zaslonom i okvirom, zaobljenim kutovima te kamerama smještenima u vertikalno izduženo kućište na stražnjoj strani. Glavne promjene očekuju se u internim komponentama, poput zaslona, čipova i senzora kamera. Svi modeli trebali bi koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, iako Yonhap News navodi da bi se u nekim regijama mogao pojaviti i Samsungov Exynos 2600. Bez obzira na varijantu, očekuje se primjetan skok u performansama, posebno u obradi AI zadataka na samom uređaju. Osnovni Galaxy S26 navodno dobiva 6,3-inčni FHD+ zaslon, što je blago povećanje u odnosu na 6,2 inča kod S25. Očekuje se i 12 GB RAM-a, 256 ili 512 GB pohrane te baterija kapaciteta 4300 mAh. Kamera bi trebala ostati ista kao kod prethodnika, s glavnim senzorom od 50 MP i poznatom konfiguracijom ostalih leća. Galaxy S26+ trebao bi donijeti još manje promjena, zadržavajući 6,7-inčni FHD+ zaslon, bateriju od 4900 mAh i istu kameru kao osnovni model. Najviše razlika očekuje se kod Galaxyja S26 Ultra. Prema navodima, kamere će mu biti izraženije i imati novi metalni završetak, a Samsung bi se mogao vratiti aluminijskom okviru umjesto titana. Također se spominje promjena u načinu rada S Pena da bi uređaj u potpunosti podržavao standard Qi2.