Invazija na privatnost ili najveći tech trend u 2026.? Dolazi era pametnih naočala

Tijekom razgovora s ulagačima prošlog tjedna, Samsung je naveo da će njegove najavljene AR naočale stići na tržište ove godine. Iako je riječ o prilično šturoj najavi, u kontekstu aktualnih zbivanja u industriji ona jasno sugerira da bi 2026. mogla biti godina u kojoj će to postati mainstream.

Ako se u svijetu potrošačke tehnologije ove godine može išta predvidjeti s velikom sigurnošću, onda su to dvije stvari: uređaji neće imati dovoljno RAM-a, a pametnih naočala bit će više nego ikad. Ako je netko trebao potvrditi tu prognozu, Samsung je to upravo učinio.

Samsung, Google i Meta u utrci za budućnost

O Samsungovim pametnim naočalama zasad se zna vrlo malo, no već sada je jasno da će, kada se pojave, postati jedno od najvećih imena u tom segmentu. Trenutačno tu titulu drži Meta zahvaljujući naočalama Ray-Ban Meta AI, ali konkurencija se brzo zaoštrava.

Google, koji sa Samsungom surađuje na razvoju Android XR softvera, istovremeno radi na svom hardveru. Tvrtka planira ove godine lansirati svoje prve pametne naočale još od Google Glassa iz 2013. godine, ovaj put u obliku modela sa zvukom (audio-only), sličnih onima Mete i Ray Bana, piše Gizmodo.

Uz Metu, Samsung i Google čine izuzetno snažan trojac koji jasno pokazuje koliki je interes za ovu kategoriju. No priča tu ne staje.

Apple također ulazi u igru

Prema dostupnim izvješćima, i Apple razvija pametne naočale. Iako se njihovo lansiranje očekuje tek 2027., moguće je da ih kompanija predstavi već ove godine. Toliko ozbiljno shvaćaju ovaj projekt da su, prema navodima, čak odustali od planova za lakšu i jeftiniju verziju uređaja Vision Pro da bi ubrzali razvoj pametnih naočala.

Drugim riječima, gotovo svi najveći igrači u XR svijetu planiraju ozbiljan iskorak najkasnije 2026. ili 2027. godine. A uz njih dolazi i čitav niz manjih proizvođača, poput Xreala, Xgimija i Mentre, koji također imaju proizvode planirane za prvu polovicu ove godine.

Tehnološki bum i pravna bojišnica

Kako se tržište puni, tako raste i napetost. Pametne naočale postaju ne samo tehnološko, već i pravno bojište. Nedavno je tvrtka Solos tužila Metu i EssilorLuxotticu (proizvođača Ray Bana) zbog navodnog kršenja patenata, tvrdeći da su njihove tehnologije iskorištene u naočalama Ray Ban Meta.

Sličan slučaj dolazi i iz svijeta AR naočala za prikaz videa: Xreal je podnio tužbu protiv konkurentske tvrtke Viture, optužujući je za povredu patentiranih AR tehnologija.

Bez obzira na ishod tih sporova, sama činjenica da se kompanije odlučuju na pravne bitke jasno pokazuje jedno: pametne naočale su vrijedne natezanja po sudovima. Pravnim peripetijama doprinosi i činjenica da one snimaju sve oko sebe, što će imati zanimljive implikacije u zemljama sa snažnim zakonima vezanima uz privatnost, poput članica Europske unije.

Velika imena, žestoka konkurencija, sudske tužbe i čitava nova generacija uređaja koji se nose na licu – sve to ukazuje da se pred nama nalazi veliki tehnološki spektakl. Kako će se situacija razvijati, tek ćemo vidjeti, ali jedno je sigurno: ako pratite svijet potrošačke tehnologije, već ste dobili ulaznicu za ono što bi mogla biti najuzbudljivija godina za ovu vrstu hardvera, kao i najavu najvećeg izazova za korisničku privatnost u posljednjih nekoliko godina.