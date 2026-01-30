Apple nadmašio očekivanja zahvaljujući snažnoj prodaji iPhonea 17, no čekaju ih novi izazovi

Američki tehnološki div u posljednjem je tromjesečju ostvario prihod od 143,8 milijardi dolara, u odnosu na 124,3 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine. Najveći dio rasta došao je od iPhonea, čiji je prihod dosegnuo 85,3 milijarde dolara, znatno iznad analitičarskih procjena od 78,2 milijarde, piše CNN.

Rezultati obuhvaćaju prvo puno tromjesečje u kojem je iPhone 17 bio dostupan na tržištu, nakon predstavljanja u rujnu. Ulog je bio visok jer se Apple posljednjih mjeseci često percipira kao sporiji igrač u utrci za umjetnom inteligencijom, što je dodatno povećalo pritisak na njegove ključne hardverske proizvode.

Odjeknula je i vijest da je Apple kupio izraelsku tvrtku Q.ai.

Iz kompanije su objavili da se danas globalno koristi oko 2,5 milijardi Appleovih uređaja. Glavni izvršni direktor Tim Cook istaknuo je da je Apple zabilježio rekordan broj nadogradnji iPhonea, kao i dvoznamenkasti rast broja korisnika koji prelaze s Androida na iOS. Posebno se ističe Kina, tržište na kojem se Apple suočavao s padom prodaje, gdje je prihod porastao na 25,5 milijardi dolara, s 18,5 milijardi godinu ranije. 'Potražnja za iPhoneom bila je jednostavno iznimna', rekao je Cook.