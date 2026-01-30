Apple nadmašio očekivanja zahvaljujući snažnoj prodaji iPhonea 17, no čekaju ih novi izazovi

Apple je u četvrtak objavio kvartalne poslovne rezultate koji su znatno nadmašili očekivanja tržišta, zahvaljujući snažnoj prodaji iPhonea 17, dok se kompanija istodobno nastoji uhvatiti korak s konkurencijom u razvoju umjetne inteligencije
Američki tehnološki div u posljednjem je tromjesečju ostvario prihod od 143,8 milijardi dolara, u odnosu na 124,3 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine. Najveći dio rasta došao je od iPhonea, čiji je prihod dosegnuo 85,3 milijarde dolara, znatno iznad analitičarskih procjena od 78,2 milijarde, piše CNN.
Rezultati obuhvaćaju prvo puno tromjesečje u kojem je iPhone 17 bio dostupan na tržištu, nakon predstavljanja u rujnu. Ulog je bio visok jer se Apple posljednjih mjeseci često percipira kao sporiji igrač u utrci za umjetnom inteligencijom, što je dodatno povećalo pritisak na njegove ključne hardverske proizvode.
Odjeknula je i vijest da je Apple kupio izraelsku tvrtku Q.ai.
Iz kompanije su objavili da se danas globalno koristi oko 2,5 milijardi Appleovih uređaja. Glavni izvršni direktor Tim Cook istaknuo je da je Apple zabilježio rekordan broj nadogradnji iPhonea, kao i dvoznamenkasti rast broja korisnika koji prelaze s Androida na iOS. Posebno se ističe Kina, tržište na kojem se Apple suočavao s padom prodaje, gdje je prihod porastao na 25,5 milijardi dolara, s 18,5 milijardi godinu ranije. 'Potražnja za iPhoneom bila je jednostavno iznimna', rekao je Cook.
Snažni rezultati dolaze nakon izazovne 2025. godine za Apple, obilježene trgovinskim carinama i odgodom lansiranja redizajnirane verzije digitalne asistentice Siri. Cook je potvrdio da bi nova Siri trebala biti predstavljena tijekom ove godine. Usto, Apple je nedavno objavio partnerstvo s Googleom, prema kojem će Googleova umjetna inteligencija i cloud infrastruktura služiti kao temelj za Appleove AI modele, uključujući Siri.
Unatoč pozitivnim brojkama, kompanija upozorava na nove izazove. Proizvođači čipova i memorije sve više kapaciteta usmjeravaju prema podatkovnim centrima, što uzrokuje nestašicu memorije za potrošačke uređaje poput pametnih telefona. Cook je rekao da je Apple trenutačno 'ograničen' dostupnošću memorije te da je teško procijeniti kada će se ponuda i potražnja ponovno uravnotežiti. Nestašica je imala minimalan utjecaj na prosinački kvartal, ali bi se mogla snažnije osjetiti u tekućem tromjesečju.
Iako se linija iPhonea 17 pokazala vrlo uspješnom, potražnja za modelom iPhone Air slabija je od očekivanja, prema podacima Consumer Intelligence Research Partnersa. Istodobno, Apple ostaje pod pritiskom da jasnije pokaže kako će umjetnu inteligenciju pretvoriti u nove proizvode i izvore prihoda.
Upitan kada će Apple početi izravno zarađivati na AI-ju, Cook je rekao da umjetna inteligencija 'otvara niz prilika' u okviru Appleovih proizvoda i usluga. Dodao je da je kompanija 'vrlo zadovoljna' suradnjom s Googleom, koju je opisao kao partnersku, bez iznošenja dodatnih pojedinosti.