Apple kupio izraelski startup Q.ai

Svi zaposlenici Q.ai-ja, njih oko 100, uključujući izvršnog direktora Aviada Maizelsa i suosnivače Yonatana Wexlera i Avija Barliyu, pridružit će se Appleu.

Takav pristup mogao bi omogućiti Appleovim korisnicima da komuniciraju s umjetnom inteligencijom diskretno, bez govora, čak i u javnim prostorima. Johny Srouji, Appleov viši potpredsjednik za hardverske tehnologije, izjavio je da je Q.ai 'iznimna tvrtka koja 'spaja računalni vid i strojno učenje na nove i kreativne načine'.

Tehnologija tvrtke Q.ai omogućuje razumijevanje mikropokreta kože na licu, čime se može detektirati što korisnik želi 'reći' bez izgovaranja riječi, točnije prepoznati identitet osobe te procjenjivati emocije, otkucaje srca, brzinu disanja i druge fiziološke pokazatelje. Prema patentima koje je startup prijavio, sustav je zamišljen za korištenje u naočalama ili slušalicama, omogućujući privatnu, neverbalnu komunikaciju s AI asistentom.

Osnovan 2022. godine u Tel Avivu, Q.ai je dosad djelovao prilično diskretno i nikada nije javno predstavio gotov proizvod, no dostupne informacije upućuju na to da je radio na tehnologijama povezanim s poboljšanjem audio komunikacije. Tvrtku je vodio Maizels, koji je Appleu već poznato ime – 2013. godine prodao je Appleu startup PrimeSense. 'Oduševljeni smo ovom akvizicijom, s Aviadom na čelu, a još više onime što slijedi', izjavio je Srouji za Reuters.

PrimeSense, Maizelsova prethodna tvrtka, razvijala je tehnologiju za prostorno prepoznavanje objekata, koja je kasnije postala temelj Face ID sustava, uvedenog 2017. godine. Upravo to iskustvo dodatno naglašava zašto je Apple odlučio ponovno surađivati s istim osnivačem.

Druga najveća Appleova akvizicija

Investitori u Q.ai bili su Matter Venture Partners, Kleiner Perkins, Spark Capital, Exor i GV (bivši Google Ventures). Potonji je objavio da je ovo druga najveća akvizicija koju je Apple ikada napravio, odmah iza preuzimanja Beatsa za tri milijarde dolara 2014. godine. Apple inače rijetko poseže za velikim akvizicijama, preferirajući tiha preuzimanja manjih timova i tehnologija koje potom integrira u vlastite proizvode. Upravo zato ova transakcija pokazuje koliko je Appleu važno uhvatiti korak u AI segmentu.

Apple već godinama nadograđuje AirPods AI funkcijama, uključujući inteligentno uklanjanje buke, prepoznavanje razgovora i prijevod u stvarnom vremenu. Preuzimanje Q.ai-ja uklapa se u strategiju postupnog jačanja AI mogućnosti unutar postojećih proizvoda, osobito u području zvuka i komunikacije.

Istodobno, dio investitora pritišće Apple da napravi veće iskorake u području umjetne inteligencije, dok konkurenti ulažu milijarde dolara u razvoj generativnih modela i infrastrukture. Apple se zasad drži svog uobičajenog pristupa – manje, ciljane akvizicije tehnologija koje se mogu duboko integrirati u postojeći ekosustav. 'Otvoreni smo za preuzimanja koja mogu ubrzati naš razvojni plan', rekao je izvršni direktor Applea Tim Cook još u srpnju prošle godine.

Utrka za AI nosive uređaje

Silicijska dolina sve se snažnije okreće razvoju AI nosivih uređaja. Meta već bilježi uspjeh s pametnim naočalama Ray-Ban koje omogućuju razgovor s AI-jem, dok Google i Snap planiraju lansirati vlastite modele kasnije ove godine.

OpenAI je prošle godine preuzeo startup io, koji je osnovao bivši Appleov dizajner Jony Ive, a koji navodno razvija kompaktan uređaj za interakciju s ChatGPT-jem.

Dio investitora zabrinut je da Apple zaostaje u AI utrci, osobito nakon odgode lansiranja unaprijeđene verzije Siri, koja se i dalje smatra slabijom u usporedbi s Googleovim Geminijem i OpenAI-jevim ChatGPT-jem. Apple je nedavno sklopio i partnerstvo s Googleom, prema kojem će se Gemini modeli koristiti za dio funkcionalnosti unutar sustava Apple Intelligence.