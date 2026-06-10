Nintendo kažnjen zbog problema koji je mučio milijune

Francuska agencija za zaštitu potrošača japanskom je Nintendu izrekla kaznu od 35 milijuna eura zbog problema s Joy-Con kontrolerima na konzoli Switch. Regulator tvrdi da tvrtka nije na vrijeme i dovoljno jasno informirala korisnike o kvaru poznatom kao stick drift, a koji uzrokuje da analogne palice registriraju kretanje i kada ih igrač ne dodiruje.

Što je to stick drift?

Joy-Con kontroleri, koji se mogu odvojiti od konzole, tijekom vremena počeli su razvijati kvar zbog kojeg se likovi u igrama pomiču sami od sebe. Prema regulatoru i ranijim pritužbama potrošačkih udruga, problem se mogao pojaviti već nakon nekoliko mjeseci korištenja, čime je značajno otežano igranje, osobito u igrama koje zahtijevaju preciznost.

Ovo ne bi bio problem da Nintendo nije prikrivao probleme na uređajima te nastavljao s njihovom prodajom. Francuske vlasti tvrde da je kompanija bila vrlo upoznata s tehničkim problemom, ali ga u ranim fazama nije javno isticala.

Prema navodima regulatora, šira reakcija uslijedila je tek nakon pritiska europskih potrošačkih organizacija i pokretanja pravnih postupaka, uključujući kolektivne tužbe. Jedna od ključnih kritika odnosi se na tvrdnju da nedovoljna transparentnost može dovesti do toga da korisnici umjesto popravka kupuju nove kontrolere.

Reakcija Nintenda

Nintendo je odbacio tvrdnje o namjernom obmanjivanju potrošača opisavši kaznu kao 'prijateljski završetak pravnog postupka', a istovremeno negira da je postojala namjera skrivanja problema. Kompanija je, podsjetimo, ranije navela da su kasnije verzije Switcha, uključujući OLED model, donijele poboljšanja u izdržljivosti Joy-Con kontrolera, iako su se pojedini slučajevi driftanja nastavili pojavljivati.

Širi kontekst i dugogodišnji problem

Problem stick drifta pratio je originalni Switch veći dio njegova životnog ciklusa. U jednom trenutku Nintendo je u nekim regijama pokrenuo i besplatne popravke kontrolera, a tadašnji predsjednik kompanije javno se ispričao korisnicima zbog neugodnosti.

Europske potrošačke organizacije ranije su tvrdile da se radi o dizajnerskom problemu koji se javlja zbog trošenja unutarnjih komponenti, što može dovesti do postupnog kvara.

Iako kazna od 35 milijuna eura predstavlja značajan regulatorni potez, u kontekstu poslovanja Nintenda ona je relativno ograničena, piše Polygon. Kompanija je u posljednjim godinama ostvarivala visoke prihode, potaknute uspjehom Switcha i prelaskom na novu konzolu.