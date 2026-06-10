NEZAPAMĆENO NEVRIJEME

Apokalipsa na hrvatskoj granici: Na selo se sručila biblijska oluja, klizišta odnijela vinograde i mostove

B. Stilin

10.06.2026 u 14:17

Odroni i klizišta u općini Žetale napravili su milijunsku štetu
Odroni i klizišta u općini Žetale napravili su milijunsku štetu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Općina Žetale
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Mjesto Žetale nedaleko od Macelja na samoj slovensko-hrvatskoj granici noćas je pogodilo žestoko nevrijeme. Kao posljedica čak 117 litara kiše, koliko je palo u kratkom vremenu, aktiviralo se pedesetak klizišta te su oštećena dva mosta i dijelovi cesta

Matjaž Kopše, načelnik općine Žetale, rekao je za RTV Slovenija da je poplavljeno niz stambenih i poslovnih objekata, a kako kaže, službe su cijeli dan na terenu i provode hitne mjere.

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Iz općine su objavili fotografije nevremena i pozivaju građane na oprez, posebno u područjima klizišta, oštećenih cesta i vodotoka, te da se pridržavaju zabrane prometovanja na cestama i uputa nadležnih službi.

Po riječima načelnika, u oluji je oštećeno je i sportsko igralište kod osnovne škole, gdje je prošle godine postavljena plastična podloga. 'Šteta je vjerojatno u milijunima eura i općina je neće moći sama sanirati', dodao je Kopše.

Klizište u Žetalama
Klizište u Žetalama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Općina Žetale

Velika šteta nanesena je i privatnim objektima. Iz obližnjih mjesta Kozminec i Gorišnica također ih prijavljuju, a u Čermožišču je i dalje ugrožena kuća kojoj prijeti propadanje u klizište.

Iz slovenskog Ministarstva zaštite okoliša i prostornog planiranja obećali su načelniku općine Žetale da će im pružiti svu potrebnu pomoć. Ipak, mještani strahuju od još gore situacije noćas, za kad je najavljeno još gore nevrijeme, zbog čega su i slovenski i hrvatski meteorološki zavod izdali posebna upozorenja.

Srušeni most u Žetalama
Srušeni most u Žetalama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Općina Žetale

Na terenu su i predstavnici Uprave za vode jer je lokalna oluja noću uzrokovala poplave vodotoka na području potoka Rogoznica i njegovih manjih bujičnih pritoka između općina Žetale i Videm.

Zbog nakupljanja sedimenta pojavile su se brane na pojedinačnim propustima i otvorima mostova, što je uzrokovalo prelijevanje vode. Prema prvim nalazima, zabilježena je i šteta na vodnoj infrastrukturi, priopćilo je ministarstvo.

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