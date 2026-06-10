Apokalipsa na hrvatskoj granici: Na selo se sručila biblijska oluja, klizišta odnijela vinograde i mostove

Mjesto Žetale nedaleko od Macelja na samoj slovensko-hrvatskoj granici noćas je pogodilo žestoko nevrijeme. Kao posljedica čak 117 litara kiše, koliko je palo u kratkom vremenu, aktiviralo se pedesetak klizišta te su oštećena dva mosta i dijelovi cesta

Matjaž Kopše, načelnik općine Žetale, rekao je za RTV Slovenija da je poplavljeno niz stambenih i poslovnih objekata, a kako kaže, službe su cijeli dan na terenu i provode hitne mjere.

Iz općine su objavili fotografije nevremena i pozivaju građane na oprez, posebno u područjima klizišta, oštećenih cesta i vodotoka, te da se pridržavaju zabrane prometovanja na cestama i uputa nadležnih službi. Po riječima načelnika, u oluji je oštećeno je i sportsko igralište kod osnovne škole, gdje je prošle godine postavljena plastična podloga. 'Šteta je vjerojatno u milijunima eura i općina je neće moći sama sanirati', dodao je Kopše.

Velika šteta nanesena je i privatnim objektima. Iz obližnjih mjesta Kozminec i Gorišnica također ih prijavljuju, a u Čermožišču je i dalje ugrožena kuća kojoj prijeti propadanje u klizište. Iz slovenskog Ministarstva zaštite okoliša i prostornog planiranja obećali su načelniku općine Žetale da će im pružiti svu potrebnu pomoć. Ipak, mještani strahuju od još gore situacije noćas, za kad je najavljeno još gore nevrijeme, zbog čega su i slovenski i hrvatski meteorološki zavod izdali posebna upozorenja.