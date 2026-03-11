Europska unija je priznala veliku pogrešku: Hrvatska bi mogla iskoristiti situaciju

EU je shvatila da je promašila s odricanjem od nuklearne energije te razmatra izdašne planove o jačanju tog segmenta energetike. Domaći stručnjaci tvrde da Hrvatska ovdje ima svoju priliku, s obzirom na to da zbog Krškog ima iskustva. Jedino je pitanje hoćemo li dobiti nuklearnu elektranu ili modularni reaktor

Europska unija je priznala na nedavnom summitu u Parizu da je odmak od nuklearne energije bio "strateška pogreška" koju bi trebalo ispraviti. Kako tvrdi profesor Davor Grgić sa zagrebačkog FER-a, ona predstavlja jedno od rješenja energetske tranzicije. "Najslabija točka tih projekata je relativno veliki investicijski kapital koji vam je potreban u početku. Onaj trenutak kad je to bilo prepoznato u Europi se možda dogodio malo kasno. Ovo što sad vidimo je kao neki reset", rekao je profesor u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Pritom Europa ne zaostaje po pitanju razvoja nuklearne energije, ali je u svom procesu deindustrijalizacije pažnju usmjerila prema obnovljivim izvorima energije. "Sad kad smo možda ostali bez dijela fosilnih izvora na koje smo se oslanjali i kad obnovljivi izvori možda nisu baš dali sve što smo očekivali od njih, kad se situacija u svijetu malo zaoštrila, onda je postalo vidljivo koliko je sigurno to na što se oslanjamo", naglasio je Grgić.

Fuzijska strategija Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, sad tvrdi da je cilj EU do 2030. godine pojačati izvore nuklearne energije gradnjom dodatnih elektrana ili manjih modularnih reaktora (SMR). Euratom već neko vrijeme u fokusu ima SMR-ove, iako na Starom kontinentu nema nijednog. "Želja mojih kolega u znanstveno-tehničkom odboru Euroatoma je da u drugoj polovici ovog stoljeća čitava Europa se oslanja s jedne strane na obnovljive izvore, a s druge strane na male modularne reaktore i fuziju da potpuno eliminiramo ovisnost EU o fosilnim gorivima", poručio je Tonči Tadić, stručnjak za nuklearnu energiju iz Instituta "Ruđer Bošković''. Dodao je kako su Nijemci već obećali izgradnju fuzijske nuklearke do 2040. godine, a da bi Europska fuzijska strategija, kojom će se omogućiti i financiranje takvih projekata, trebala biti predstavljena ove godine.

Tako će EU odvojiti 200 milijuna eura za inovativne nuklearne tehnologije, a državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar smatra da Hrvatska ima dobru početnu poziciju, s obzirom na iskustva s NE Krško. "Mi smo nuklearna zemlja, to se uvijek volimo pohvaliti iako nemamo nuklearnu elektranu na svom teritoriju", rekao je Špehar dodavši da su SMR-ovi dovoljno napredovali da bi se smatrali sigurnima i konkurentnima, a, uz to, lakše ih je financirati i brže pokrenuti. "Naša dilema nije mali modularni reaktori ili nuklearna elektrana. Naša dilema može biti da li mala elektrana ili velika elektrana. To je prava riječ. I jedna i druga bi mogle biti kod nas, ali zapravo treća dilema je da li da sudjelujemo u tuđem projektu", objasnio je profesor Grgić.