AI otkriva više slučajeva raka dojke od liječnika, no postoji kvaka

Studiju su proveli Google, NHS i Imperial College London, a u analizi je korišteno oko 115.000 mamografskih snimki iz pet britanskih centara za probir raka dojke.

Novo istraživanje pokazuje da umjetna inteligencija može biti jednako učinkovita kao liječnici u otkrivanju raka dojke, ali i da njezina primjena u zdravstvenim sustavima poput britanskog NHS-a otvara brojne izazove.

AI otkrio više slučajeva raka

U testu su mamografske snimke analizirali umjetna inteligencija i liječnik specijalist. AI je pokazao nešto bolje rezultate, otkrivši oko dva dodatna slučaja raka kod 1000 pregledanih žena. Posebno je važan rezultat vezan uz tzv. intervalne karcinome - tumore koji se pojave između dva redovita pregleda. AI je otkrio oko 25 posto takvih slučajeva, što bi moglo pomoći u ranijem otkrivanju bolesti.

Ipak, u praksi britanski zdravstveni sustav koristi dvostruko očitanje snimki: dva radiologa analiziraju snimku, a treći stručnjak odlučuje u slučaju neslaganja. Kada su istraživači usporedili tim koji čine čovjek i AI s mišljenjem dva liječnika, rezultati su bili gotovo jednaki.

Velika prednost umjetne inteligencije je brzina. AI je analizirao snimku za 17,7 minuta dok je prvom radiologu trebalo u prosjeku 2,08 dana. To je važno jer se britanski zdravstveni sustav suočava s nedostatkom stručnjaka. Procjene govore da trenutačno nedostaje 30 posto radiologa, a do 2028. godine taj bi manjak mogao narasti na 40 posto.

Zbog toga istraživači smatraju da bi AI mogao raditi uz liječnike i značajno ubrzati proces dijagnostike, piše Sky News.

Problem povjerenja u AI

Međutim istraživanje je pokazalo i poteškoće u suradnji ljudi i umjetne inteligencije. Kada su liječnici i AI zajedno analizirali snimke, broj slučajeva koji su morali ići na dodatnu provjeru, tzv. arbitražu, značajno je porastao.

U dva analizirana centra broj arbitraža povećao se za 142 i 22 posto. U čak 93 slučaja AI je ispravno prepoznao rak, ali su liječnici tijekom arbitraže ipak odbacili njegovo upozorenje, često zbog nesigurnosti u način na koji sustav donosi zaključke.

Još jedan problem je infrastruktura. Mnogi radiolozi u britanskim bolnicama i dalje rade sa starijim sustavima i papirnatim snimkama koje AI ne može analizirati. Istraživači su također primijetili da promjena uređaja za snimanje može zbuniti sustav. Kada su radiolozi počeli koristiti drugačiji aparat za mamografiju, broj lažno pozitivnih rezultata koje je AI generirao se udvostručio.

Autori studije zaključuju da umjetna inteligencija ima velik potencijal u dijagnostici raka dojke, ali upozoravaju da se mora uvoditi postupno i uz stalni nadzor stručnjaka. Sustavi se također moraju prilagoditi lokalnim uvjetima i medicinskim protokolima da bi rezultati bili pouzdani.