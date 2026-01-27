Produktivni dodatak za vlasnike manjih tipkovnica: Isprobali smo Epomaker TH33

Mehanički keypad s dodatnim opcijama savršeno nadopunjuje stolne setupe s manjim tipkovnicama koje traže dodatne alate za uredski posao s tablicama, streaming ili rad u grafičkim programima

Mehaničke tipkovnice, poglavito one koje dolaze sa smanjenim brojem tipki, postale su hit među korisnicima koji se svakodnevno nose s problemom ograničenog prostora na stolu ili pak onima koji naginju minimalističkoj estetici. Problem uglavnom nastane kad novitet same periferije s vremenom ispari i nađete se u situaciji da vam nova tipkovnica po mnogočemu odgovara, samo vam strašno nedostaju baš te tipke kojih ste se u nekom trenu riješili. Kao što to obično ide s tehnologijom, kompanije ubrzo počnu prodavati rješenje problema koji su, do neke mjere, same stvorile.

Keypad, odnosno dio tipkovnice s numeričkim tipkama, može se kupiti zasebno, što u pravilu znači da na PC spajate još jednu, manju tipkovnicu, koju po potrebi možete uvijek ostaviti sa strane. Većina spomenutih dolazi u prepoznatljivom formatu desne strane stopostotnog layouta, s time da ih je moguće programirati na sve zamislive načine zahvaljujući kompatibilnosti s najpopularnijim internetskim platformama za programiranje tipkovnica - QMK i VIA.

Epomakerov TH33 slijedi ovu recepturu te svim uredskim radnicima, grafičarima i streamerima nudi 33 dodatne tipke koje u pravilu mogu služiti kao proteza za tipkovnice manjih formata, no u većini slučajeva idu puno dalje zbog gore spomenutog programiranja. Tako za svaku tipku možete, recimo, odrediti da radi različite kombinacije ili pokreće različite dijelove omiljenog grafičkog softvera. Naravno, tipkovnicu možete ostaviti i kakva jest jer dolazi sa svim klasičnim rijetko korištenim tipkama (Ins, Prntscrn...), kao i onim kursorskim.

Tim rečeno, ovaj mini model najsavršeniji je dodatak 60-postotnim tipkovnicama, s time da za savršen sklad valja izmijeniti kapice da bi obje periferije bile vizualno skladne. Na sreću, dizajn je minimalistički i nenametljiv, uz crno plastično kućište, cherry layout i linearne prekidače, no iskreno - zbog učestalog korištenja definitivno bih posegnuo za priloženim alatom za čupanje kapica i promijenio tipke tako da sve izgledaju u skladu s mojom glavnom tipkovnicom.

Ona se, po potrebi, može spajati preko tri bluetooth veze, putem USB žice ili 2,4 GHz priključka. Baterija, ovisno o vašoj opsjednutosti pozadinskim osvjetljenjem, može, prema mojem iskustvu, izdržati između devet i nešto više od 80-ak sati rada. Upravo zato, ako naginjete tipu korisnika kojem će periferija biti stalno potrebna, ne bi bilo loše uzeti u obzir spajanje na USB-C.