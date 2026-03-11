Iran napao saudijsku naftnu strukturu, dronovi pali u Dubaiju; Strašne scene u Libanonu

RAT NA BLISKOM ISTOKU
Ključni događaji dana:
- Iran je u srijedu ispalio projektile i dronove prema ciljevima diljem Perzijskog zaljeva, uključujući naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji te jedan brod uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata.
- Izraelske obrambene snage objavile su da su pokrenule ‘dodatni val’ napada na ciljeve u Teheranu, glavnom gradu Irana.
- Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su da njihovi sustavi protuzračne obrane reagiraju na ‘raketnu prijetnju’.
- Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se ‘narodu Irana’ u objavi na društvenoj mreži X, pozvavši ih da svrgnu režim ajatolaha i ‘osvoje svoju slobodu’.
- U Libanonu obitelji raseljene izraelskim zračnim napadima sklonile su se u škole, stadione i druge javne zgrade.
- Zrakoplov koji je unajmila britanska vlada poletio je iz Dubaija prema Ujedinjenom Kraljevstvu s britanskim državljanima koji napuštaju Bliski istok; drugi let sletio je ranije u utorak.
- Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su SAD uništile deset ‘neaktivnih brodova za polaganje mina’, nakon upozorenja Iranu da ‘ne postavlja mine’ u Hormuškom tjesnacu.
- Kako dužnosnici Trumpove administracije sve odlučnije govore o mogućoj pobjedi, sve se više raspravlja o krajnjem cilju američkog rata s Iranom.
- Iranski novi ajatolah je ranjen u prvim danima napada, no Iran tvrdi da je na tajnoj lokaciji u dobrom stanju.
-
09:09
Stravične scene iz Libanona
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su u novoj poruci na Telegramu da su u srijedu ujutro izvele napade na više ciljeva Hezbolaha u predgrađu Dahieh u Bejrutu. Prema navodima izraelske vojske, pogođeni su zapovjedni centri i skladišta oružja. IDF pritom nije spomenuo napad u središnjem dijelu grada, u četvrti Aiša Bakar. Izraelska vojska također je priopćila da je dan ranije pogodila cilj Hezbolaha u gradu Tir na obali južnog Libanona.
Libanonsko ministarstvo zdravstva, kako prenosi AFP, objavilo je u srijedu da je u ‘uzastopnim napadima izraelskog neprijatelja’ na grad Kana u okrugu Tir poginulo pet osoba, dok ih je još pet ranjeno. Isto ministarstvo u ponedjeljak je objavilo da je u izraelskim napadima od 2. ožujka poginulo najmanje 486 ljudi.
-
09:05
Još jedan brod pogođen u Hormuškom tjesnacu
Treći teretni brod pogođen je ‘nepoznatim projektilom’ u Hormuškom tjesnacu, objavila je britanska pomorska agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Incident je prijavljen u 02:05 po GMT-u. Prema dostupnim informacijama, brod je pogođen oko 93 kilometra (50 nautičkih milja) sjeverozapadno od Dubaija.
Agencija navodi da su svi članovi posade sigurni i dobro, a zasad nema ni naznaka o onečišćenju okoliša.
Ranije tijekom srijede UKMTO je izvijestio i o dva druga napada na brodove u regiji – jedan se dogodio uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je u drugom slučaju, sjeverno od Omana, posada jednog broda morala napustiti plovilo nakon napada.
-
09:02
Dva drana pala u blizini zračne luke u Dubaiju
Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata objavile su da su dva drona pala u blizini Međunarodne zračne luke u Dubaiju, pri čemu su ozlijeđene četiri osobe. Prema službenim informacijama, indijski državljanin zadobio je umjerene ozljede, dok su dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša lakše ozlijeđeni.
Unatoč incidentu, dužnosnici navode da zračni promet u zračnoj luci funkcionira normalno. Jedan putnik koji se u tom trenutku nalazio u zračnoj luci rekao je da su putnici dobili upute da se udalje od staklenih površina i potraže zaklon u sigurnijem dijelu terminala.
-
08:48
Novi napadi projektilima diljem Perzijskog zaljeva
U Kataru su protuzračni sustavi prije nekoliko sati presreli dolazeće projektile.
Saudijska Arabija objavila je da je oborila projektile usmjerene prema jednoj vojnoj zračnoj bazi, kao i dronove koji su ciljali veliko naftno polje.
Ujedinjeni Arapski Emirati rano jutros priopćili su da su njihovi obrambeni sustavi reagirali na novi val projektila, dok su vlasti Bahreina pozvale stanovnike da potraže zaklon.
Teheran tvrdi da je gađao vojne instalacije u tim zemljama te američku bazu u Kuvajtu, no te navode zasad nisu potvrdili ni Kuvajt ni druge države u regiji.
Istodobno se nastavljaju incidenti na moru. Britanski pomorski nadzor ranije je objavio da je teretni brod u Hormuškom tjesnacu pogodio zasad neidentificirani projektil, nakon čega je izbio požar i posada je morala napustiti plovilo.
Od početka sukoba zabilježeno je više od deset sumnjivih iranskih napada na brodove koji plove područjem Perzijskog zaljeva.
Sjedinjene Države pritom strahuju da bi Iran mogao početi postavljati morske mine u Hormuškom tjesnacu, što je već činio u prošlosti. Zbog toga je američka vojska napala 16 brodova za polaganje mina u blizini tog ključnog pomorskog prolaza.
-
08:18
Sin iranskog predsjednika: Novi vrhovni vođa je dobro
Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei ‘živ je i dobro’, unatoč ozljedama zadobivenima u ratu, poručio je u srijedu Jusef Pezeškijan, vladin savjetnik i sin iranskog predsjednika. sU objavi na svojem Telegram kanalu naveo je da je provjerio informacije o Hameneijevu zdravstvenom stanju nakon što su se pojavile vijesti o njegovu ranjavanju.
‘Čuo sam vijesti da je gospodin Modžtaba Hamenei ozlijeđen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju određene kontakte. Rekli su mi da je, hvala Bogu, živ i dobro’, napisao je.
Iranska državna televizija ranije je Hameneija nazvala ‘ranjenim veteranom ramazanskog rata’, ali pritom nije iznijela detalje o prirodi njegovih ozljeda.
-
07:55
CENTCOM objavio snimke udara na iranske brodove
Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) objavilo je snimke napada na iranske brodove, dok je američki predsjednik Donald Trump ranije govorio o operaciji u kojoj su, prema njegovim riječima, uništeni ‘neaktivni brodovi za polaganje mina’.
U objavi američke vojske navodi se da su napadi bili usmjereni na iranske pomorske kapacitete, s ciljem slabljenja njihove, kako ističu, ‘sposobnosti projiciranja moći na moru’.
U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
-
07:52
NYT: Novi iranski vrhovni vođa je ranjen
Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei navodno je ranjen u noge tijekom prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, objavio je The New York Times, pozivajući se na izraelske i iranske dužnosnike upoznate sa situacijom.
Pedesetšestogodišnji Hamenei proglašen je u nedjelju nasljednikom svojeg oca, dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe koji je ubijen na samom početku sukoba.
Prema navodima američkog lista, ozljede nogu zadobio je upravo tijekom tih prvih napada. U izvješću se navodi da bi to moglo objasniti zašto se novi vrhovni vođa od tada nije pojavio u javnosti niti se obratio putem videosnimke. >>CIJELI ČLANAK<<
-
07:44
Izrael pogodio stambenu zgradu u središtu Bejruta
U izraelskim napadima pogođena je stambena zgrada u središtu Bejruta u srijedu, objavili su libanonski mediji, što je drugi napad na grad u zadnjih nekoliko dana. U napadu u Bejrutu u nedjelju ubijeno je pet pripadnika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde.
Libanon je dublje uvučen u regionalni sukob nakon što je Hezbolah, kojeg podržava Iran, otvorio vatru na Izrael, rekavši da je to odmazda za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe. Izrael je od tada izveo zračne napade diljem južnog i istočnog Libanona te u južnim predgrađima Bejruta.
IDF je u tim napadima ubila blizu 500 ljudi, među kojima je više od 80 djece, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva. >>CIJELI ČLANAK<<
-
07:37
Gori još jedan brod u Hormuškom tjesnacu
Još jedan brod pogođen je nepoznatim projektilom u strateški važnom Hormuškom tjesnacu uz obalu Irana, pri čemu je izbio požar i posada je bila prisiljena evakuirati se, objavila je u srijedu britanska agencija United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
‘Prijavljeno je da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom u Hormuškom tjesnacu, što je izazvalo požar na plovilu’, navodi se u priopćenju. Brod je zatražio pomoć, a članovi posade napuštaju plovilo, dodaje se.
Ranije tijekom srijede UKMTO je izvijestio o još jednom napadu u tom području. Tada je kontejnerski brod pogođen projektilom oko 25 nautičkih milja (oko 46 kilometara) sjeverozapadno od emirata Ras al-Khaimah.
Kapetan tog broda prijavio je da je plovilo oštećeno nakon udara zasad neidentificiranog projektila. Razmjeri štete nisu poznati, no svi članovi posade ostali su neozlijeđeni.
Hormuški tjesnac jedna je od strateški najvažnijih pomorskih točaka na svijetu. Kroz taj uski morski prolaz uobičajeno dnevno prođe oko 100 brodova koji ulaze u Perzijski zaljev ili iz njega izlaze.
Nakon američkih i izraelskih napada Iran je praktički zatvorio prolaz kroz tjesnac te je u prvim danima krize napadnuto najmanje deset brodova koji su pokušali proći tom rutom.
-
07:23
Dron pogodio veliki američki objekt u Iraku
Dron je pogodio veliki američki diplomatski objekt u Iraku, no u napadu nije bilo ozlijeđenih, izvijestio je Reuters pozivajući se na interno upozorenje američkog State Departmenta.
Prema tim informacijama, dron je pogodio Baghdad Diplomatic Support Center, smješten uz bagdadsku zračnu luku, pri čemu je udar zabilježen u blizini jedne stražarske kule. U internom upozorenju navodi se da je osoblju u kompleksu naređeno da se ‘sagne i zakloni’, dok je u zasebnoj obavijesti potvrđeno da su svi prisutni evidentirani i na sigurnom.
Washington Post piše da je prema kompleksu u Bagdadu lansirano ukupno šest dronova, od kojih je pet oboreno. List također navodi da je napad najvjerojatnije izvela Islamska otpornost u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje imaju potporu Irana.