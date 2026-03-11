Iran napao saudijsku naftnu strukturu, dronovi pali u Dubaiju; Strašne scene u Libanonu

Stravične scene iz Libanona

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su u novoj poruci na Telegramu da su u srijedu ujutro izvele napade na više ciljeva Hezbolaha u predgrađu Dahieh u Bejrutu. Prema navodima izraelske vojske, pogođeni su zapovjedni centri i skladišta oružja. IDF pritom nije spomenuo napad u središnjem dijelu grada, u četvrti Aiša Bakar. Izraelska vojska također je priopćila da je dan ranije pogodila cilj Hezbolaha u gradu Tir na obali južnog Libanona.

Libanonsko ministarstvo zdravstva, kako prenosi AFP, objavilo je u srijedu da je u ‘uzastopnim napadima izraelskog neprijatelja’ na grad Kana u okrugu Tir poginulo pet osoba, dok ih je još pet ranjeno. Isto ministarstvo u ponedjeljak je objavilo da je u izraelskim napadima od 2. ožujka poginulo najmanje 486 ljudi.