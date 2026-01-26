Šef DeepMinda upozorava: 'Ulaganja u AI sve više nalikuju balonu'

Izvršni direktor Google DeepMinda, sir Demis Hassabis upozorio je da dio ulaganja u industriji umjetne inteligencije poprima obilježja financijskog balona, iako smatra da su veliki tehnološki igrači zbog razmjera poslovanja i tehnološke prednosti dovoljno snažni da prežive eventualnu korekciju tržišta
Britanski znanstvenik i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju rekao je u intervjuu za Financial Times tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu da su se ulaganja u pojedine dijelove tehnološkog sektora počela odvajati od poslovne stvarnosti. 'Seed investicije od nekoliko milijardi u startupove koji još nemaju proizvod, tehnologiju ili jasan plan djeluju pomalo neodrživo', rekao je Hassabis, dodajući da bi takav trend mogao dovesti do 'korekcija nekih dijelova tržišta'.
I drugi tehnološki čelnici u Davosu, poput izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga i šefa Microsofta Satye Nadelle, nastojali su umanjiti zabrinutost zbog prekomjernih ulaganja u umjetnu inteligenciju.
Investicijska euforija i sumnje
Venture capital fondovi posljednjih mjeseci masovno su ulagali u nove AI kompanije, među njima i u Thinking Machine Lab, startup bivše OpenAI-jeve direktorice Mire Murati, procijenjen na 10 milijardi dolara svega šest mjeseci nakon osnivanja, unatoč tome što još nije javno predstavio konkretan proizvod.
Tvrtka je u međuvremenu ostala bez dijela ključnih zaposlenika, što je dodatno potaknulo sumnje u njezinu dugoročnu održivost. Investitori su sve zabrinutiji i zbog utrke od nekoliko milijardi dolara u izgradnji AI infrastrukture, a ona se često financira zaduživanjem i pretpostavlja kontinuiran rast korištenja umjetne inteligencije.
Hassabis, međutim, ističe da je potražnja za AI rješenjima u Googleovu ekosustavu snažnija nego ikad. Najnoviji model Gemini 3, kaže, pokazuje koliki je potencijal umjetne inteligencije. 'Ako balon pukne, mi ćemo biti u redu. Imamo snažno poslovanje u koje možemo integrirati AI, povećati produktivnost i stvarati dodatnu vrijednost', poručio je.
Google se prošle godine uspješno oporavio nakon izazovnog razdoblja koje je započelo lansiranjem ChatGPT-ja krajem 2022. Njegovi AI modeli danas nadmašuju konkurente u tehničkim performansama, a kompanija sustiže rivale i po broju korisnika chatbotova.
Zahvaljujući tom zamahu, tržišna vrijednost Alphabeta premašila je četiri bilijuna dolara, čime je postao druga najvrjednija kompanija na svijetu, odmah iza Nvidije.
Kina, DeepSeek i globalna utrka
Hassabis se osvrnuo i na kineski napredak u razvoju umjetne inteligencije. Prošle godine kineska tvrtka DeepSeek iznenadila je Zapad predstavivši snažan i besplatno dostupan AI model razvijen uz znatno niže troškove od američkih konkurenata, što je uzdrmalo tržišta i potaknulo rasprave o gubitku tehnološke prednosti Zapada.
Prema Hassabisu, reakcija je bila pretjerana. 'Kineski laboratoriji još nisu pokazali da mogu inovirati iznad samog tehnološkog vrha', rekao je, procjenjujući da američke kompanije i dalje imaju prednost od otprilike šest mjeseci.
No priznao je da je Kina u posljednjih godinu dana znatno ojačala razvoj otvorenih AI modela dostupnih developerima, u čemu je u nekim segmentima prestigla američke konkurente. Kineske tvrtke, kaže, više se fokusiraju na kratkoročne primjene i brzu monetizaciju, a zapadne kompanije poput DeepMinda, OpenAI-a i Anthropica ulažu u dugoročna, istraživački zahtjevnija rješenja, uključujući razvoj opće umjetne inteligencije (AGI).
Rasprave u Davosu dotaknule su se i sve većih rizika povezanih s AI-em. OpenAI se posljednjih mjeseci suočio s tužbama zbog navoda da je njegov chatbot poticao mlade na samoozljeđivanje, a Muskova tvrtka xAI bila je kritizirana zbog korištenja chatbota Grok za generiranje seksualiziranih slika žena i djece.
Hassabis naglašava da je odgovoran razvoj umjetne inteligencije ključan za dugoročni uspjeh industrije. 'Moramo javnosti jasno pokazati koristi umjetne inteligencije. Za nas to znači dodatno ulaganje u AI za znanost i medicinu – područja u kojima donosi neupitnu društvenu korist', rekao je.
Pametne naočale i budućnost Googlea
Hassabis vjeruje da bi Googleovi AI modeli mogli oživjeti dugogodišnju viziju pametnih naočala. Nakon neuspjeha prvih uređaja Glass prije više od deset godina kompanija je lani najavila partnerstva s modnim brendovima poput Warby Parkera da bi razvila novu generaciju AI-em podržanih naočala.
'Možda smo tada bili ispred svog vremena. Nedostajala je 'ubojita aplikacija', univerzalni digitalni asistent koji vam pomaže u svakodnevnom životu, a to bi se sad moglo konačno realizirati', rekao je.
Iako se Hassabis često spominje kao jedan od ključnih ljudi Googleove budućnosti, odbacio je nagađanja da bi mogao naslijediti izvršnog direktora Alphabeta, Sundara Pichaija. 'Sretan sam ovdje gdje jesam. Volim biti blizu znanosti i istraživanja. Na kraju dana svatko ima ograničen broj sati i treba si ostaviti vremena za ozbiljno razmišljanje', zaključio je.