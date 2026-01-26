Šef DeepMinda upozorava: 'Ulaganja u AI sve više nalikuju balonu'

Izvršni direktor Google DeepMinda, sir Demis Hassabis upozorio je da dio ulaganja u industriji umjetne inteligencije poprima obilježja financijskog balona, iako smatra da su veliki tehnološki igrači zbog razmjera poslovanja i tehnološke prednosti dovoljno snažni da prežive eventualnu korekciju tržišta

Britanski znanstvenik i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju rekao je u intervjuu za Financial Times tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu da su se ulaganja u pojedine dijelove tehnološkog sektora počela odvajati od poslovne stvarnosti. 'Seed investicije od nekoliko milijardi u startupove koji još nemaju proizvod, tehnologiju ili jasan plan djeluju pomalo neodrživo', rekao je Hassabis, dodajući da bi takav trend mogao dovesti do 'korekcija nekih dijelova tržišta'. I drugi tehnološki čelnici u Davosu, poput izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga i šefa Microsofta Satye Nadelle, nastojali su umanjiti zabrinutost zbog prekomjernih ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Investicijska euforija i sumnje Venture capital fondovi posljednjih mjeseci masovno su ulagali u nove AI kompanije, među njima i u Thinking Machine Lab, startup bivše OpenAI-jeve direktorice Mire Murati, procijenjen na 10 milijardi dolara svega šest mjeseci nakon osnivanja, unatoč tome što još nije javno predstavio konkretan proizvod. Tvrtka je u međuvremenu ostala bez dijela ključnih zaposlenika, što je dodatno potaknulo sumnje u njezinu dugoročnu održivost. Investitori su sve zabrinutiji i zbog utrke od nekoliko milijardi dolara u izgradnji AI infrastrukture, a ona se često financira zaduživanjem i pretpostavlja kontinuiran rast korištenja umjetne inteligencije. Hassabis, međutim, ističe da je potražnja za AI rješenjima u Googleovu ekosustavu snažnija nego ikad. Najnoviji model Gemini 3, kaže, pokazuje koliki je potencijal umjetne inteligencije. 'Ako balon pukne, mi ćemo biti u redu. Imamo snažno poslovanje u koje možemo integrirati AI, povećati produktivnost i stvarati dodatnu vrijednost', poručio je. Google se prošle godine uspješno oporavio nakon izazovnog razdoblja koje je započelo lansiranjem ChatGPT-ja krajem 2022. Njegovi AI modeli danas nadmašuju konkurente u tehničkim performansama, a kompanija sustiže rivale i po broju korisnika chatbotova. Zahvaljujući tom zamahu, tržišna vrijednost Alphabeta premašila je četiri bilijuna dolara, čime je postao druga najvrjednija kompanija na svijetu, odmah iza Nvidije.

Kina, DeepSeek i globalna utrka Hassabis se osvrnuo i na kineski napredak u razvoju umjetne inteligencije. Prošle godine kineska tvrtka DeepSeek iznenadila je Zapad predstavivši snažan i besplatno dostupan AI model razvijen uz znatno niže troškove od američkih konkurenata, što je uzdrmalo tržišta i potaknulo rasprave o gubitku tehnološke prednosti Zapada. Prema Hassabisu, reakcija je bila pretjerana. 'Kineski laboratoriji još nisu pokazali da mogu inovirati iznad samog tehnološkog vrha', rekao je, procjenjujući da američke kompanije i dalje imaju prednost od otprilike šest mjeseci. No priznao je da je Kina u posljednjih godinu dana znatno ojačala razvoj otvorenih AI modela dostupnih developerima, u čemu je u nekim segmentima prestigla američke konkurente. Kineske tvrtke, kaže, više se fokusiraju na kratkoročne primjene i brzu monetizaciju, a zapadne kompanije poput DeepMinda, OpenAI-a i Anthropica ulažu u dugoročna, istraživački zahtjevnija rješenja, uključujući razvoj opće umjetne inteligencije (AGI). Rasprave u Davosu dotaknule su se i sve većih rizika povezanih s AI-em. OpenAI se posljednjih mjeseci suočio s tužbama zbog navoda da je njegov chatbot poticao mlade na samoozljeđivanje, a Muskova tvrtka xAI bila je kritizirana zbog korištenja chatbota Grok za generiranje seksualiziranih slika žena i djece. Hassabis naglašava da je odgovoran razvoj umjetne inteligencije ključan za dugoročni uspjeh industrije. 'Moramo javnosti jasno pokazati koristi umjetne inteligencije. Za nas to znači dodatno ulaganje u AI za znanost i medicinu – područja u kojima donosi neupitnu društvenu korist', rekao je.