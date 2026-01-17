Vijetnam gradi prvu tvornicu čipova, do 2030. žele obrazovati 50.000 inženjera

Pogon veličine 27 hektara Viettel gradi u tehnološkom parku Hoa Lac Hi u predgrađu glavnog grada. Radovi i prijenos tehnologije trebali bi biti dovršeni krajem 2027., kad će početi probna proizvodnja. Podešavanje proizvodnog procesa i modernizacija opreme trebali bi biti završeni do 2030., objavio je Viettel, kojim upravlja vijetnamska vojska.

'Novi pogon za proizvodnju čipova omogućit će Vijetnamu rad u svih šest etapa vrijednosnog lanca poluvodiča, uključujući tehnološki kompleksan postupak proizvodnje pločica, koji kod nas još nije u primjeni', stoji u priopćenju.

U pogonu će se provoditi istraživanje, projektiranje, proizvodnja i testiranje čipova namijenjenih gospodarskim granama poput zrakoplovno-svemirskog sektora, telekomunikacija, proizvodnje medicinske opreme i automobilskog sektora. Vrijednost investicije nije objavljena.