Honor Magic8 Pro stigao u Hrvatsku, pogledajte kako je izgledala premijera u ekstremnim uvjetima

U srcu Julijskih Alpa održana je prezentacija koja je označila službeni početak prodaje novih Honorovih telefona na području Hrvatske i Slovenije

Honor je tijekom premijernog događaja održanog u Kranjskoj Gori u Sloveniji u srijedu službeno pokrenuo prodaju svoje nove linije mobilnih telefona. U fokusu je bio novi Honor Magic8 Pro, flagship opremljen arsenalom AI značajki koji, prema proizvođaču, može izdržati sve od pada s visine do zamrzavanja. Naime telefon dolazi s certifikatima IP68/IP69K, što otprilike znači da može izdržati mlazove vode visokog pritiska i polusatnog zarona na dubine do 1,5 metara. Događaj su upriličili predstavnici kompanije, a prisustvovali su mu mediji, sportski fotograf Nejc Ferjan te sportaši Franko Bajc i Denis Porčič Chorchyp. Udri jače, manijače (ali ne baš po ekranu)

Cilj je bio, pored predstavljanja samih telefona Magic8 Lite i Magic8 Pro, demonstracija njihove izdržljivosti. Predstavnici medija mogli su bacati uređaje, udarati ih izvodeći poteze iz kickboxa, čekićem ih isklesati iz komada leda (nakon čega su se, poslije malo grijanja, upalili), gađati pikadom te isprobati može li ekran izdržati izravan udarac čekićem.

Premda se udaranje čekićem izravno u ekran pokazalo ne tako dobrom idejom, većina ostalih testova prošla je bez oštećenja uređaja, što potvrđuje da je riječ o robusnim smartfonima.

Demonstracija uređaja i njegovih AI funkcija nastavila se na jezeru Jasna, gdje su mediji mogli fotografirati okolne planine, a sportaši su iskoristili priliku i kupali se s telefonima u ledenoj vodi ne bi li još jednom demonstrirali njihovu izdržljivost.

Top funkcije poduprte AI-em Što se tehničke strane priče tiče, model Pro dolazi s procesorom Snapdragon 8 Elite te periskopskom telefoto kamerom od 200 MP s 1/1,4-inčnim senzorom, otvorom blende f/2.6, optičkom stabilizacijom (OIS) i 3,7x optičkim zumom, glavnom širokokutnom kamerom od 50 MP (122°, 2.5 cm HD makro) te ultraširokokutnom kamerom od 50 MP.

Zahvaljujući Honorovu AI modelu prilagodljive stabilizacije, korisnici imaju veću šansu za snimanje kvalitetnih zumiranih fotografija, čak i bez stativa. Honor Magic8 Pro, kaže proizvođač, postiže stabilizaciju razine CIPA 5.5 3 , što je trenutno najstabilniji sustav u industriji, uz četiri puta preciznije otkrivanje podrhtavanja i dvostruko brži dinamički odziv.

Konačno, AI Photos Agent 4 omogućuje uređivanje i obradu fotografija dodirom ili glasovnom naredbom te uključuje funkcije AI Eraser, AI Outpainting i AI Cutout. Telefon dolazi i s litij-ionskom baterijom Si/C od 7100 mAh, a cijena mu počinje od 1299 eura za varijantu od 256+12 GB memorije.