Lete brzinom 320 km/h: Do kraja godine u Dubaiju počinju komercijalni letovi zračnih taksija

Joby Aviation proveo je prvi probni let svojeg potpuno električnog zračnog taksija u emiratu u lipnju 2025., što je važna prekretnica u naporima Dubaija da ih uvede u svoje postojeće prometne mreže.

Joby Aerial Taxi, vodeći električni zrakoplov za vertikalno polijetanje i slijetanje koji je razvila tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji, može letjeti na udaljenosti do 160 kilometara brzinom koja doseže 320 km na sat.