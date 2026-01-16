BUDUĆNOST JE TU

Lete brzinom 320 km/h: Do kraja godine u Dubaiju počinju komercijalni letovi zračnih taksija

L. Š. / Hina

16.01.2026 u 10:28

Joby Aviation, električni zračni taksi
Joby Aviation, električni zračni taksi Izvor: EPA / Autor: KIYOSHI OTA
Električni zračni taksiji koje je razvio Joby Aviation trebali bi početi s komercijalnim radom u Dubaiju do kraja ove godine, rekao je u petak predsjednik uprave za ceste i promet Dubaija Matar Al Tajer

Joby Aviation proveo je prvi probni let svojeg potpuno električnog zračnog taksija u emiratu u lipnju 2025., što je važna prekretnica u naporima Dubaija da ih uvede u svoje postojeće prometne mreže.

Joby Aerial Taxi, vodeći električni zrakoplov za vertikalno polijetanje i slijetanje koji je razvila tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji, može letjeti na udaljenosti do 160 kilometara brzinom koja doseže 320 km na sat.

Joby Aviation, električni zračni taksi Izvor: Društvene mreže

S nultom operativnom emisijom, Jobyjev zračni taksi dizajniran je da bude ekološki prihvatljiv i dovoljno tih za komercijalnu upotrebu u gustim urbanim područjima.

Početkom 2024. godine Joby je potpisao ugovor s dubajskom upravom za ceste i promet kojim je tvrtki dodijeljeno ekskluzivno pravo na upravljanje zračnim taksijima u gradu sljedećih šest godina.

