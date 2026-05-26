VIDEO Roboti s perikama plešu K-pop, pripremaju i modnu reviju: Otvoren najbizarniji tematski park na svijetu

Neobično odredište u Južnoj Koreji utjelovljuje već poznatu otvorenost Korejaca upotrebi robota i virtualnim izvođačima, a kreatori imaju velike planove, uključujući svjetsku turneju

U istočnom dijelu Seula otvoren je neobičan novi tematski park koji spaja robotiku i K-pop s ambicijom da postane turistička atrakcija i istodobno testira može li tehnologija prenijeti ono što korejsku pop industriju čini globalnim fenomenom.

Galaxy Robot Park prostire se na oko 16.500 četvornih metara u četvrti Gangdong, a njegovi ga kreatori predstavljaju kao prvi robotski tematski park takve vrste u svijetu, piše Guardian.

Na pozornici u središtu kompleksa nastupaju humanoidni roboti veličine djece. Odjeveni u široku odjeću i s perikama, izvode koreografije te surađuju s velikim imenima korejske pop scene, uključujući G-Dragona i Taemina iz grupe Shinee. Iako djeluju sinkronizirano, tijekom premijernog nastupa jedan robot se usred izvedbe pokvario i morao je biti uklonjen s pozornice u prizoru koji je istodobno pokazao koliko je ovaj projekt ambiciozan, ali i koliko je tehnologija još osjetljiva.

Iza projekta stoji Galaxy Corporation, tvrtka koja se opisuje kao enter-tech, odnosno spoj zabavne industrije i tehnologije. Osim G-Dragona, među njihovim poznatim klijentima su Taemin i glumac Song Kang-ho, međunarodno poznat po Oscarom nagrađenom filmu 'Parazit'.

Tvrtka planira između tri i šest K-pop nastupa dnevno (što znači više od tisuću godišnje) te do kraja godine organizirati i međunarodnu turneju robota, a taj koncept nije potpuno stran korejskoj sceni jer K-pop već godinama eksperimentira virtualnim identitetima, avatarima i digitalnim izvođačima. Primjeri poput pop grupe aespa ili pak virtualne grupe Plave pokazali su da publika prihvaća tehnološke eksperimente ako iza njih postoji dovoljno snažan vizualni i glazbeni identitet. No ostaje pitanje može li robot zamijeniti ono najvažnije: odnos između izvođača i publike.

Glazbeni kritičari u Južnoj Koreji ističu da K-pop nije samo koreografija i estetika, već stvara i snažnu emocionalnu vezu s fanovima. Upravo će ta povezanost, smatraju, odlučiti hoće li robotski koncerti prerasti u ozbiljan kulturni format ili ostati zanimljiv tehnološki spektakl. Park nudi i druge atrakcije. Robotski sobari dočekuju goste na ulazu, robotski psi kreću se među posjetiteljima, a mehanička ruka s digitalnim licem crta portrete i razgovara s ljudima dok radi. Na brežuljku iznad glavne dvorane nalazi se i boksački ring u kojem posjetitelji pokretima svog tijela upravljaju humanoidnim robotima koji se bore u stvarnom vremenu.