Huawei najavio promjenu: Novi pristup u proizvodnji čipova

Kineski Huawei Technologies najavio je u ponedjeljak da mijenja pristup proizvodnji čipova, prebacujući težište s veličine tranzistora na brzinu prijenosa signala i podataka
Kineski div nije objavio neovisne podatke o performansama, napominjući tek da do 2031. namjerava postići gustoću tranzistora 'koja odgovara procesima od 1,4 nanometara'.
Vrijednost signalizira da bi se Huawei trebao približiti svjetskom vrhu u proizvodnji naprednih čipova koji se očekuje pred kraj ovog desetljeća.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), najveći svjetski proizvođač najnaprednijih čipova, trenutačno koristi 2-nanometarsku strukturu, a planira uvesti 1,4-nanometarsku tehnologiju u masovnu proizvodnju 2028. godine.
Huawei je u Šangaju predstavio i novi pristup razvoju čipova, istaknuvši da se industrija više ne može oslanjati isključivo na smanjivanje tranzistora.
Težište su zato prebacili na brži prijenos signala i podataka unutar čipova i računalnih sustava. Ako 'formula' donese rezultate, Huawei bi mogao poboljšati performanse i gustoću čipova unatoč ograničenom pristupu Kine najnaprednijoj opremi za proizvodnju poluvodiča.
Novi pristup trebao bi omogućiti upotrebu inovativnih tehnologija kako bi se ublažio problem kašnjenja u generiranju signala i omogućila veća gustoća tranzistora, rekla je na skupu u Šangaju direktorica kineskog diva He Tingbo.
Huaweijevi čipovi Ascend igraju u međuvremenu sve važniju ulogu u kineskim modelima umjetne inteligencije, uključujući i najnoviju verziju modela DeepSeek V4, predstavljenu u travnju.
Potražnja za Ascend čipovima u Kini jača od početka godine, signalizirajući potragu tehnoloških tvrtki za alternativama američkoj Nvidiji. SAD je kompaniji zabranio izvoz najnaprednijih AI čipova u Kinu.
Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je prošli tjedan da su već 'u velikoj mjeri prepustili kinesko tržište AI čipova Huaweiju'.