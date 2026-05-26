Huawei najavio promjenu: Novi pristup u proizvodnji čipova

Vrijednost signalizira da bi se Huawei trebao približiti svjetskom vrhu u proizvodnji naprednih čipova koji se očekuje pred kraj ovog desetljeća.

Kineski div nije objavio neovisne podatke o performansama, napominjući tek da do 2031. namjerava postići gustoću tranzistora 'koja odgovara procesima od 1,4 nanometara'.

Huawei je u Šangaju predstavio i novi pristup razvoju čipova, istaknuvši da se industrija više ne može oslanjati isključivo na smanjivanje tranzistora.

Težište su zato prebacili na brži prijenos signala i podataka unutar čipova i računalnih sustava. Ako 'formula' donese rezultate, Huawei bi mogao poboljšati performanse i gustoću čipova unatoč ograničenom pristupu Kine najnaprednijoj opremi za proizvodnju poluvodiča.

Novi pristup trebao bi omogućiti upotrebu inovativnih tehnologija kako bi se ublažio problem kašnjenja u generiranju signala i omogućila veća gustoća tranzistora, rekla je na skupu u Šangaju direktorica kineskog diva He Tingbo.

Huaweijevi čipovi Ascend igraju u međuvremenu sve važniju ulogu u kineskim modelima umjetne inteligencije, uključujući i najnoviju verziju modela DeepSeek V4, predstavljenu u travnju.

Potražnja za Ascend čipovima u Kini jača od početka godine, signalizirajući potragu tehnoloških tvrtki za alternativama američkoj Nvidiji. SAD je kompaniji zabranio izvoz najnaprednijih AI čipova u Kinu.

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je prošli tjedan da su već 'u velikoj mjeri prepustili kinesko tržište AI čipova Huaweiju'.