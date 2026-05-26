Sve veći problemi zbog prijenosnih punjača na letovima: Britanci izdali upozorenje

Uprava za civilno zrakoplovstvo (CAA) priopćila je da je nužna "veća svijest" zato što prijenosni punjači nose "ozbiljan rizik" od pregrijavanja ili požara.

Jonathan Nicholson iz CAA-e rekao je za BBC News da pravila koja nalažu da se elektronički uređaji ne stavljaju u predanu prtljagu nisu "nečija pedantnost" i nisu donesena "tek tako", a putnike se potiče "da učine ono što je ispravno".

Upozorenje je uslijedilo nakon što je let EasyJeta EZY2618 iz Egipta za Veliku Britaniju prošli tjedan preusmjeren za Rim jer je putnik rekao članovima posade da mu se u predanoj prtljazi nalazi prijenosni punjač.