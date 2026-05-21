Izbjegnuta kriza na tržištu memorijskih čipova: Samsung spriječio štrajk 48.000 radnika

'Uz ponizan pristup gradit ćemo zreliji i konstruktivniji odnos između uprave i zaposlenika kako se ovakva situacija više nikada ne bi ponovila', poručio je Samsung u priopćenju.

Sindikalni čelnik Choi Seung-ho objavio je da će članovi sindikata o privremenom sporazumu glasati od 22. do 27. svibnja, a konačni dogovor bit će potvrđen tek nakon glasanja zaposlenika.

Štrajk je trebao početi 21. svibnja i trajati 18 dana, a obuhvatio bi gotovo 48 tisuća radnika . Budući da većina članova sindikata radi u Samsungovoj memorijskoj diviziji, najprofitabilnijem dijelu kompanije, obustava rada mogla je imati velike posljedice ne samo za Samsung, nego i za južnokorejsko gospodarstvo.

Spor je izbio zbog bonusa

Radnici su najavili štrajk nakon što su propali pregovori sa Samsungom oko sustava bonusa. Sindikat je tražio ukidanje ograničenja prema kojem bonus može doseći najviše 50 posto godišnje plaće zaposlenika, po uzoru na konkurentski SK Hynix, koji je svojim zaposlenicima već uklonio takvo ograničenje.

Uz to, sindikat je zahtijevao da Samsung 15 posto godišnje operativne dobiti izdvaja u fond za bonuse zaposlenika. Predstavnici radnika tvrdili su da je SK Hynix prošle godine svojim zaposlenicima isplatio bonuse čak tri puta veće od Samsungovih, zbog čega je dio zaposlenika prešao konkurenciji.

Prema pisanju Reutersa, Samsung je sada pristao ukinuti gornju granicu bonusa i izdvajati 10,5 posto godišnje operativne dobiti za zaposlenike.

Južnokorejska agencija Yonhap navodi da će 40 posto fonda za bonuse pripasti zaposlenicima memorijske divizije dok će ostatak Samsungovih odjela dijeliti preostalih 60 posto.

Iako je dogovoreni postotak niži od sindikalnog zahtjeva od 15 posto, ipak je nešto viši od 10 posto dobiti, koliko zaposlenicima isplaćuje SK Hynix. Dio bonusa zaposlenicima će se najmanje deset godina isplaćivati u dionicama kompanije.

Vlada brzo reagirala zbog mogućeg udara na gospodarstvo

Nije trebalo dugo da se južnokorejska vlada uključi u pregovore.

Nakon što je sindikat najavio štrajk razgovori su ponovno pokrenuti svega nekoliko sati kasnije, a posrednik je bio južnokorejski ministar rada Kim Young-hoon. Razlog za hitnu reakciju države leži u golemoj važnosti Samsunga za južnokorejsko gospodarstvo.

On naime sudjeluje s oko 12,5 posto u ukupnom BDP-u Južne Koreje, a kompanija je ujedno najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova. Samo u prvom tromjesečju ove godine Samsung je ostvario operativnu dobit od 53,7 bilijuna južnokorejskih wona, odnosno oko 35,6 milijardi dolara.

Južnokorejski premijer Kim Min-seok ranije je upozorio da bi izravni gubici zbog planiranog 18-dnevnog štrajka mogli doseći oko bilijun wona, odnosno približno 669 milijuna dolara.

Ukupna gospodarska šteta mogla je biti i znatno veća. Procjene su pokazivale da bi utjecaj na gospodarstvo mogao dosegnuti čak 100 bilijuna wona, odnosno oko 66 milijardi dolara, ako bi Samsung tijekom štrajka morao otpisati čipove koji su već bili u proizvodnji.