Ovo uskoro čeka Zagreb: Ovako pametni sustav rješava zastoje prije nego što se kolona uopće stvori

Sustav koristi prometne podatke u stvarnom vremenu da bi stvorio virtualnu kopiju, takozvanog digitalnog blizanca cestovne mreže u Dolini Tees . Na temelju toga umjetna inteligencija predviđa gdje bi moglo doći do zagušenja te automatski prilagođava rad semafora da bi promet tekao što učinkovitije, piše BBC .

Vozači na sjeveroistoku Engleske provode manje vremena u kolonama nakon što je projekt pametnog upravljanja prometom temeljen na umjetnoj inteligenciji smanjio zastoje na ključnim raskrižjima i do 50 posto , objavile su lokalne prometne vlasti.

Prema objavljenim brojkama, najveći učinak zabilježen je upravo na raskrižju A174 Parkway, gdje je u godinu dana smanjeno čekanje za ukupno 2780 sati.

Dodatne uštede zabilježene su u blizini Norton Roada, gdje je promet ubrzan za 715 sati, kao i kod Hart Lanea i York Roada u Hartlepoolu. Tehnologija je trenutno aktivna na 57 povezanih lokacija i upravlja sa 196 semaforskih sustava diljem područja Teesside, Darlington i Hartlepool.

Gradonačelnik regije Dolina Tees, Ben Houchen, rekao je da su rezultati konkretni i mjerljivi te da tehnologija vozačima omogućuje brži dolazak na odredište i smanjuje svakodnevnu frustraciju zbog zastoja, a regionalne vlasti dosad su uložile više od dva milijuna funti u projekt FUSION i širi program digitalnog modeliranja prometa.

Ideja je jednostavna: simulirati prometne uvjete u stvarnom vremenu i operaterima dati alat koji može reagirati prije nego što se kolona uopće stvori. Umjesto da prometni centri odgovaraju na već nastali zastoj, sustav pokušava predvidjeti problem i spriječiti ga. Za vozače to znači manje vremena na crvenom svjetlu, kraća putovanja i protočnije prometnice uz pomoć umjetne inteligencije koja prati prometnu mrežu iz sekunde u sekundu.

Zagreb uvodi AI za upravljanje prometom

Zagreb je nedavno najavio uvođenje pametne signalizacije opremljene upravo umjetnom inteligencijom, a ona će u stvarnom vremenu nadzirati promet na cestama. Za početak, bit će instalirana na 12 lokacija u gradu i podrazumijevat će instalaciju videodetekcijskih senzora za praćenje dolazaka vozila prije raskrižja, njihovo brojanje i klasifikaciju, detekciju pješaka, praćenje brzine kretanja te mjerenje vremena koje je potrebno vozilu da prođe tu lokaciju.

Bit će instalirani i širokokutni senzori, fokusirani na detekciju vozila neposredno prije ulaska u raskrižje, a kamere će koristiti AI i tehnologiju dubokog učenja za veću točnost prepoznavanja vozila, pješaka i registarskih oznaka te će se obrada podataka obavljati unutar samih kamera. Tako će sustav moći brže reagirati na promjene na terenu.

No uvođenje takvog sustava postavlja i cijeli niz pitanja o njegovoj pouzdanosti ili pak privatnosti.