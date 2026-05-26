Pomoć iz svemira: Znanstvenici razvili 'životinjski internet'

Desetljećima znanstvenici na različite načine nadziru i promatraju životinje u divljini. Neki ih samo proučavaju sa sigurne udaljenosti, drugi prate pomoću uređaja pričvršćenih na njihova tijela, treći koriste helikoptere i dronove, a četvrti - satelite

Zahvaljujući novom satelitskom sustavu, nazvanom Icarus, znanstvenici sad mogu pratiti ponašanje životinja u divljini bez direktnog kontakta s njima, što je osobito korisno u slučajevima u kojima su one u panici, primjerice kad su u blizini (krivo)lovci. Naime Icarus prati kretanje i ponašanje životinja u neviđenim razmjerima. Satelit tako može otkriti uzorke raspršivanja, povlačenja i stampeda, koje je inače teško detektirati u udaljenim krajevima, a sve to govori znanstvenicima da se nešto događa na tlu.

Kako bi uspjeli stvoriti sustav za detekciju, prebacili su se u kožu lovaca i krivolovaca pa su stručnjaci poput ornitologa, istraživača divljih životinja i iskusnog lovca nekoliko dana svojim ponašanjem imitirali lov i snimali reakcije divljih životinja na zvukove pucnja i pojavu ljudi koji se šuljaju kroz gustiš. Ono što su snimili bila je reakcija različitih životinjskih vrsta na pojavu lovaca, a to je poslužilo kao temeljni set podataka za treniranje algoritma koji će moći slati upozorenja čuvarima prirode o potencijalno opasnim i ilegalnim situacijama u zaštićenim područjima. Privatni rezervat za divlje životinje Okambara u Namibiji poslužio je kao temelj za ovaj projekt koji su neki nazvali 'životinjskim internetom'. 'Okambara je postao savršeni prostor za testiranje sustava', istaknula je za BBC Sierra Jane Mattingly, ekologinja s Instituta Max Planck za životinjsko ponašanje u Njemačkoj. Ono što su naučili pomaže u borbi protiv krivolovaca u nacionalnim parkovima u Južnoj Africi, a moglo bi pomoći u očuvanju populacija divljih životinja u trenutačno nenadziranim dijelovima Afrike, kao što je područje Konga. Projekt je ostvarenje dugogodišnjeg sna vodećeg svjetskog ekologa i ornitologa Martina Wikelskog s Instituta Max Planck te se on nada da će diljem svijeta do 2030. godine označiti 100 tisuća životinja kako bi bolje razumjeli znakove skrivene u njihovom ponašanju. Primjerice, znanstvenici su već otkrili da pojedine životinje djeluju kao uzbunjivači ili zaštitnici kad je 'neprijatelj' u blizini.

Tehnologija u službi znanosti Oznake stavljene na uši zebri, žirafa i geparda pomažu znanstvenicima da prate njihovo ponašanje i tako upozore na uljeze u tom području: neke će brzo pobjeći kad osjete opasnost, a žirafe će mirno stajati i promatrati što se događa iz veće udaljenosti. No smjer u kojem gledaju otkriva znanstvenicima gdje se skriva opasnost. Posljednjih godina oznake kojima se označavaju divlje životinje ne govore samo o njihovu broju, već sadrže i minijaturne GPS čipove, ali i senzore koji prate broj otkucaja srca i toplinu tijela na kojem se nalaze te atmosferske uvjete u svakom trenutku. Današnje oznake toliko su male i sofisticirane da ih znanstvenici mogu pričvrstiti na ptice, čak i leptire. Neke su pak velike poput zrna riže, što je velik napredak u odnosu na prve satelitske ogrlice koje su 1970. godine stavljene na kanadske jelene u Wyomingu, a težile su 10 kilograma. Za razliku od tih prvih uređaja za praćenje, koji su koristili analogni signal VHF, današnje ogrlice, zahvaljujući internetu stvari, šalju poziciju koja je precizna do u nekoliko centimetara, a inteligentni sustav praćenja detektira gdje se nalazi označena životinja čak i ako taj dio područja nije pokriven satelitskim signalom. 'Kad stavite tehnologiju na pticu ili majmuna, odjednom možete vidjeti gdje sjede na drvetu i što točno jedu', ističe Tim Wild, jedan od inženjera elektrotehnike s Instituta Max Planck za BBC. Izazovi i dalje postoje Unatoč napretku, znanstvenici se i dalje susreću s ograničenjima u tehnologiji koja je dostupna prosječnom korisniku i njima. Naime tijekom istraživanja u Okambari otkrili su 'crne točke' koje nisu bile pokrivene GPS-om te su morali koristiti dronove da bi dobili sve informacije. Wild i njegova ekipa koriste 3D printere da bi stvorili prototipove odašiljača koji bi bili lakši i mobilniji od trenutačno dostupnih. Dok ne razviju odašiljač kakav žele, stvaraju algoritme koji, iz gomile podataka što su je uspjeli prikupiti iz klasičnih izvora, stvaraju nešto smisleno. 'To je još uvijek veoma jednostavan algoritam, ali nam može reći je li ptica uletjela u pljusak ili direktno na sunce', ističe Wild. Upravo takvi podaci znanstvenicima mogu reći što životinja trenutačno radi – lovi ili se odmara, je li još uvijek živa ili ne. Primjerice, one u Okambari imaju oznake na oba uha koje šalju podatke. Ako se obje oznake ne kreću, šalje se obavijest koja alarmira čuvara prirode da provjeri o čemu je riječ.