VIDEO Povijest u Pekingu: Roboti prvi put brži od ljudi na polumaratonu

Humanoidni roboti prvi su put nadmašili ljude na polumaratonu u Pekingu u nedjelju, nakon što su godinu dana ranije doživjeli teški debakl.
Staza duga 21 kilometar vijugala je kroz pekinšku četvrt Yizhuang, a sudionici vrste homo sapiens pridružili su se robotskim sudionicima, plodovima znanja stotinu tvrtki i istraživačkih institucija.
Daljinski upravljani robot Lightning tehnički je završio prvi s vremenom od 48 minuta i 19 sekundi. Međutim, prema pravilima bodovanja s težinskim udjelom, kineski robot Shandian proglašen je pobjednikom s vremenom od 50:26, piše dpa.
Najbrži ljudi su zaostali za robotskim prvacima desetak minuta.
Na prvom događaju prošle godine najbrži je robot prešao ciljnu liniju za nešto više od 2 sata i 40 minuta.
Uganđanin Jacob Kiplimo drži svjetski rekord u muškom polumaratonu s vremenom od 57:20, postavljen na Lisabonskom polumaratonu u ožujku.
Barijere su odvajale stazu robota od njihovih ljudskih konkurenata. Staza je osmišljena kako bi se testirale sposobnosti robota, uključujući više od 10 vrsta terena, uključujući ravne ceste, padine, zavoje i uske dijelove.
Inženjerima je bilo dopušteno putem prilagođavati svoje visokotehnološke "štićenike" u pomoćnim stanicama posebno namijenjenim robotima.
Stoga u njima nije bilo vode i grickalica već - baterija i alata.
Ovogodišnja utrka bila je oko pet puta veća od prvog takvog događaja i prvi je put uključivala i pet međunarodnih timova iz zemalja uključujući Francusku, Njemačku i Brazil.