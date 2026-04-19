VIDEO Povijest u Pekingu: Roboti prvi put brži od ljudi na polumaratonu

Humanoidni roboti prvi su put nadmašili ljude na polumaratonu u Pekingu u nedjelju, nakon što su godinu dana ranije doživjeli teški debakl.

Staza duga 21 kilometar vijugala je kroz pekinšku četvrt Yizhuang, a sudionici vrste homo sapiens pridružili su se robotskim sudionicima, plodovima znanja stotinu tvrtki i istraživačkih institucija.

This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec.



This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei…

Daljinski upravljani robot Lightning tehnički je završio prvi s vremenom od 48 minuta i 19 sekundi. Međutim, prema pravilima bodovanja s težinskim udjelom, kineski robot Shandian proglašen je pobjednikom s vremenom od 50:26, piše dpa.

Najbrži ljudi su zaostali za robotskim prvacima desetak minuta.

Na prvom događaju prošle godine najbrži je robot prešao ciljnu liniju za nešto više od 2 sata i 40 minuta. Uganđanin Jacob Kiplimo drži svjetski rekord u muškom polumaratonu s vremenom od 57:20, postavljen na Lisabonskom polumaratonu u ožujku.

Barijere su odvajale stazu robota od njihovih ljudskih konkurenata. Staza je osmišljena kako bi se testirale sposobnosti robota, uključujući više od 10 vrsta terena, uključujući ravne ceste, padine, zavoje i uske dijelove. Inženjerima je bilo dopušteno putem prilagođavati svoje visokotehnološke "štićenike" u pomoćnim stanicama posebno namijenjenim robotima.