VIDEO Povijest u Pekingu: Roboti prvi put brži od ljudi na polumaratonu

M. Šu./Hina

19.04.2026 u 10:06

Kineski robot Shandian Izvor: Profimedia / Autor: SGZ / Stringershub Inc. / Profimedia
Humanoidni roboti prvi su put nadmašili ljude na polumaratonu u Pekingu u nedjelju, nakon što su godinu dana ranije doživjeli teški debakl.

Staza duga 21 kilometar vijugala je kroz pekinšku četvrt Yizhuang, a sudionici vrste homo sapiens pridružili su se robotskim sudionicima, plodovima znanja stotinu tvrtki i istraživačkih institucija.

Daljinski upravljani robot Lightning tehnički je završio prvi s vremenom od 48 minuta i 19 sekundi. Međutim, prema pravilima bodovanja s težinskim udjelom, kineski robot Shandian proglašen je pobjednikom s vremenom od 50:26, piše dpa.

Pobjednik je bio kineski robot Shandian Izvor: Profimedia / Autor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Najbrži ljudi su zaostali za robotskim prvacima desetak minuta.

Na prvom događaju prošle godine najbrži je robot prešao ciljnu liniju za nešto više od 2 sata i 40 minuta.

Uganđanin Jacob Kiplimo drži svjetski rekord u muškom polumaratonu s vremenom od 57:20, postavljen na Lisabonskom polumaratonu u ožujku.

Barijere su odvajale stazu robota od njihovih ljudskih konkurenata. Staza je osmišljena kako bi se testirale sposobnosti robota, uključujući više od 10 vrsta terena, uključujući ravne ceste, padine, zavoje i uske dijelove.

Inženjerima je bilo dopušteno putem prilagođavati svoje visokotehnološke "štićenike" u pomoćnim stanicama posebno namijenjenim robotima.

Izvor: Profimedia / Autor: Wang Lili / Xinhua News / Profimedia

Stoga u njima nije bilo vode i grickalica već - baterija i alata.

Ovogodišnja utrka bila je oko pet puta veća od prvog takvog događaja i prvi je put uključivala i pet međunarodnih timova iz zemalja uključujući Francusku, Njemačku i Brazil.

