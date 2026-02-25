Honor će na MWC-u predstaviti svog prvog humanoidnog robota

Premijera na velikom sajmu u Barceloni dolazi u tandemu s nedavno najavljenim Robot Phoneom
Već je bilo poznato to da će Honor na ovogodišnjem sajmu Mobile World Congress u Barceloni predstaviti svoj neobični Robot Phone. No sada je potvrđeno da kompanija na događaj dovodi i svog prvog humanoidnog robota pokretanog umjetnom inteligencijom.
Honor je vijest objavio putem kratkog videa na platformi X u kojem su prikazani Robot Phone, njegova robotska kamera te zasad neimenovani humanoidni robot. U objavi je poručeno: 'Nešto revolucionarno uskoro izlazi iz sjene. Spojili smo vrhunsku robotiku s ultimativnim mobilnim iskustvom. Rezultat? Nešto što morate vidjeti da biste vjerovali.'
Honor Robot Phone može se vidjeti u novom promo videu generiranom umjetnom inteligencijom:
Video daje prilično jasan pogled na robota. Riječ je o humanoidnoj figuri u mat crnom kućištu, s licem nalik staklenoj površini i svjetlosnom trakom ondje gdje bi trebale biti oči. Čini se da ima i kameru smještenu na čelu. Na dodatnoj fotografiji, koju je Honor podijelio s medijima, robot je prikazan iz profila, a ima pomalo neuobičajen oblik glave.
Prema informacijama koje je Honor podijelio s Bloombergom, riječ je o 'uslužnom robotu' koji bi trebao pomagati korisnicima u zadacima poput kupovine i drugih svakodnevnih aktivnosti. Detalji o tehničkim mogućnostima zasad nisu objavljeni, no potvrđeno je da će na neki način biti povezan s Robot Phoneom, a on će također biti demonstriran u Barceloni.
Događaj na MWC-u započinje 1. ožujka u 13 sati, kada se očekuju dodatne informacije o robotu i širim Honorovim planovima u području robotike, piše Mashable.