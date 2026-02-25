Honor će na MWC-u predstaviti svog prvog humanoidnog robota

Već je bilo poznato to da će Honor na ovogodišnjem sajmu Mobile World Congress u Barceloni predstaviti svoj neobični Robot Phone. No sada je potvrđeno da kompanija na događaj dovodi i svog prvog humanoidnog robota pokretanog umjetnom inteligencijom.

Honor je vijest objavio putem kratkog videa na platformi X u kojem su prikazani Robot Phone, njegova robotska kamera te zasad neimenovani humanoidni robot. U objavi je poručeno: 'Nešto revolucionarno uskoro izlazi iz sjene. Spojili smo vrhunsku robotiku s ultimativnim mobilnim iskustvom. Rezultat? Nešto što morate vidjeti da biste vjerovali.'

Honor Robot Phone može se vidjeti u novom promo videu generiranom umjetnom inteligencijom: