AI i ROBOTIKA

Honor će na MWC-u predstaviti svog prvog humanoidnog robota

Damir Rukavina

25.02.2026 u 11:46

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Honor
Bionic
Reading

Premijera na velikom sajmu u Barceloni dolazi u tandemu s nedavno najavljenim Robot Phoneom

Već je bilo poznato to da će Honor na ovogodišnjem sajmu Mobile World Congress u Barceloni predstaviti svoj neobični Robot Phone. No sada je potvrđeno da kompanija na događaj dovodi i svog prvog humanoidnog robota pokretanog umjetnom inteligencijom.

Honor je vijest objavio putem kratkog videa na platformi X u kojem su prikazani Robot Phone, njegova robotska kamera te zasad neimenovani humanoidni robot. U objavi je poručeno: 'Nešto revolucionarno uskoro izlazi iz sjene. Spojili smo vrhunsku robotiku s ultimativnim mobilnim iskustvom. Rezultat? Nešto što morate vidjeti da biste vjerovali.'

Honor Robot Phone može se vidjeti u novom promo videu generiranom umjetnom inteligencijom:

Izvor: Društvene mreže / Autor: Honor

Video daje prilično jasan pogled na robota. Riječ je o humanoidnoj figuri u mat crnom kućištu, s licem nalik staklenoj površini i svjetlosnom trakom ondje gdje bi trebale biti oči. Čini se da ima i kameru smještenu na čelu. Na dodatnoj fotografiji, koju je Honor podijelio s medijima, robot je prikazan iz profila, a ima pomalo neuobičajen oblik glave.

Prema informacijama koje je Honor podijelio s Bloombergom, riječ je o 'uslužnom robotu' koji bi trebao pomagati korisnicima u zadacima poput kupovine i drugih svakodnevnih aktivnosti. Detalji o tehničkim mogućnostima zasad nisu objavljeni, no potvrđeno je da će na neki način biti povezan s Robot Phoneom, a on će također biti demonstriran u Barceloni.

Događaj na MWC-u započinje 1. ožujka u 13 sati, kada se očekuju dodatne informacije o robotu i širim Honorovim planovima u području robotike, piše Mashable.

tportal
