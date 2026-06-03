Avion za letove duže od 20 sati: Airbus testirao A350

Ultra dugi A350-1000ULR prvi je put poletio iz francuskog grada Toulousea. Letio je tri sata i 43 minute iznad Francuske i francuskog dijela atlantske obale, a zrakoplovom su upravljali članovi Airbusove posade za probne letove, izvijestio je europski proizvođač.

Qantas namjerava koristiti zrakoplov europskog proizvođača prvenstveno za ponudu direktnih iznimno dugih letova koji povezuju Sydney s New Yorkom i Londonom.

'Nakon kampanje probnih letova, MSN 707 bit će preuređen prema Qantasovim komercijalnim specifikacijama', rekli su iz Airbusa, dodajući da se isporuka drugoga zrakoplova za ultra duge letove australskoj tvrtki planira u travnju 2027. i da je 'sada u naprednoj fazi završne montaže' te da je 'spreman za izlazak iz lakirnice u nadolazećim danima'.

Qantas je izvijestio da 'uspješan prvi let označava početak dvomjesečne kampanje testiranja' i da će kasnije u lipnju objaviti prvu rutu takozvanog 'Projekta Sunrise' i vrijeme kada će započeti prvi komercijalni letovi.

Prijevoznik je naručio 12 modificiranih zrakoplova A350 2022. godine. U to je vrijeme planirao započeti s izravnim letovima koji povezuju Sydney s gradovima poput New Yorka i Londona od kraja 2025. Airbus je prethodno kao razlog kašnjenja naveo probleme s lancem opskrbe. Trenutačno nema izravnih letova koji povezuju istočnu obalu Australije s Europom.

Ruta London-Sydney duga je 17.750 kilometara, što je više od 1500 kilometara duže od rute New York-Sydney. No obje bi rute trajale otprilike jednako - do 22 sata - zbog povoljnijeg vjetra prama Europi.