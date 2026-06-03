NARUČIO GA QANTAS

Avion za letove duže od 20 sati: Airbus testirao A350

L. Š. / Hina

03.06.2026 u 13:20

Airbus A350
Airbus A350 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Qantas
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Airbus, najveći svjetski proizvođač zrakoplova, u utorak je objavio da je prvi od 12 modificiranih zrakoplova A350 koje je naručila australska zrakoplovna kompanija Qantas, završio svoj prvi let

Qantas namjerava koristiti zrakoplov europskog proizvođača prvenstveno za ponudu direktnih iznimno dugih letova koji povezuju Sydney s New Yorkom i Londonom.

Ultra dugi A350-1000ULR prvi je put poletio iz francuskog grada Toulousea. Letio je tri sata i 43 minute iznad Francuske i francuskog dijela atlantske obale, a zrakoplovom su upravljali članovi Airbusove posade za probne letove, izvijestio je europski proizvođač.

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'Nakon kampanje probnih letova, MSN 707 bit će preuređen prema Qantasovim komercijalnim specifikacijama', rekli su iz Airbusa, dodajući da se isporuka drugoga zrakoplova za ultra duge letove australskoj tvrtki planira u travnju 2027. i da je 'sada u naprednoj fazi završne montaže' te da je 'spreman za izlazak iz lakirnice u nadolazećim danima'.

Qantas je izvijestio da 'uspješan prvi let označava početak dvomjesečne kampanje testiranja' i da će kasnije u lipnju objaviti prvu rutu takozvanog 'Projekta Sunrise' i vrijeme kada će započeti prvi komercijalni letovi.

Prijevoznik je naručio 12 modificiranih zrakoplova A350 2022. godine. U to je vrijeme planirao započeti s izravnim letovima koji povezuju Sydney s gradovima poput New Yorka i Londona od kraja 2025. Airbus je prethodno kao razlog kašnjenja naveo probleme s lancem opskrbe. Trenutačno nema izravnih letova koji povezuju istočnu obalu Australije s Europom.

Ruta London-Sydney duga je 17.750 kilometara, što je više od 1500 kilometara duže od rute New York-Sydney. No obje bi rute trajale otprilike jednako - do 22 sata - zbog povoljnijeg vjetra prama Europi.

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