SoftBank pokreće veliki AI projekt u Francuskoj, ključna prednost je nuklearna energija

S preko 60 posto energetskih potreba pokrivenih nuklearnom energijom, Francuska je posebno dobro pozicionirana za upravljanje tako energetski intenzivnim projektom u vrijeme kada se Europa bori s nekim od najviših industrijskih cijena električne energije.

Japanski SoftBank najavio je izgradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju snage 3,1 gigavata u sjevernoj regiji Hauts-de-France, uključujući nove lokacije u Dunkerqueu, Bosquelu i Bouchainu, do 2031. godine .

Ovo je ključna prednost jer podatkovni centri koji su gladni energije čine ulaganja posebno osjetljivima na troškove energije, gurajući tvrtke prema dijelovima Europe s nižim troškovima. Cijene energetski intenzivnih industrija u Europi prošle su godine bile u prosjeku otprilike dvostruko veće od onih u SAD-u i 50 posto više nego u Kini i Indiji, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.

Analitičari vide snažan argument za povećanje važnosti nuklearne energije kao ključne komponente energetske strategije europskih država, kako bi se pomoglo u upravljanju potražnjom podatkovnih centara.

Od 2025. nuklearna energija činila je samo 11,8 posto ukupnog energetskog miksa Europe, dok su nafta i plin i dalje činili više od trećine, prema podacima Eurostata.

Moguće rješenje - SMR-ovi?

Mali modularni reaktori (SMR-ovi) privukli su pozornost velikih tehnoloških tvrtki u Sjedinjenim Državama. Amazon je 2024. najavio sporazum s Dominion Energyjem, komunalnom tvrtkom iz Virginije, o istraživanju razvoja SMR-a. Godinu dana kasnije Google je slijedio njihov primjer, sklapajući sporazum s Kairos Powerom i TVA-om za novu nuklearnu elektranu.

Ove tvornički izgrađene nuklearne elektrane znatno su manje od tradicionalnih reaktora, obično sposobnih za proizvodnju 300 megavata ili manje. SMR-ovi su obično dizajnirani za masovnu proizvodnju i isporuku na lokacije radi brže i jeftinije instalacije od tradicionalnih reaktora, kojima je često potrebno više od desetljeća kako bi ih se upogonilo. Također im nije potreban priključak na mrežu za rad. Međutim, masovno uvođenje SMR-ova bit će izazov.

Dostupnost energije nije jedini pokretač ulaganja velikih tehnoloških tvrtki u Europu. Talenti i uvjeti poslovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu su također zanimljivi. Nekoliko američkih tvrtki za umjetnu inteligenciju nedavno je najavilo velike planove rasta za londonska područja. To uključuje Runway, kojeg podržava Nvidia, a koji planira London učiniti svojim novim europskim sjedištem.

Anthropic, OpenAI i Google također su najavili planove za otvaranje novih uredskih prostora u Londonu, piše CNBC.