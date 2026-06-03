SoftBank pokreće veliki AI projekt u Francuskoj, ključna prednost je nuklearna energija

S preko 60 posto energetskih potreba pokrivenih nuklearnom energijom, Francuska je posebno dobro pozicionirana za upravljanje energetski intenzivnim projektom
Japanski SoftBank najavio je izgradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju snage 3,1 gigavata u sjevernoj regiji Hauts-de-France, uključujući nove lokacije u Dunkerqueu, Bosquelu i Bouchainu, do 2031. godine.
S preko 60 posto energetskih potreba pokrivenih nuklearnom energijom, Francuska je posebno dobro pozicionirana za upravljanje tako energetski intenzivnim projektom u vrijeme kada se Europa bori s nekim od najviših industrijskih cijena električne energije.
Ovo je ključna prednost jer podatkovni centri koji su gladni energije čine ulaganja posebno osjetljivima na troškove energije, gurajući tvrtke prema dijelovima Europe s nižim troškovima. Cijene energetski intenzivnih industrija u Europi prošle su godine bile u prosjeku otprilike dvostruko veće od onih u SAD-u i 50 posto više nego u Kini i Indiji, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.
Analitičari vide snažan argument za povećanje važnosti nuklearne energije kao ključne komponente energetske strategije europskih država, kako bi se pomoglo u upravljanju potražnjom podatkovnih centara.
Od 2025. nuklearna energija činila je samo 11,8 posto ukupnog energetskog miksa Europe, dok su nafta i plin i dalje činili više od trećine, prema podacima Eurostata.
Moguće rješenje - SMR-ovi?
Mali modularni reaktori (SMR-ovi) privukli su pozornost velikih tehnoloških tvrtki u Sjedinjenim Državama. Amazon je 2024. najavio sporazum s Dominion Energyjem, komunalnom tvrtkom iz Virginije, o istraživanju razvoja SMR-a. Godinu dana kasnije Google je slijedio njihov primjer, sklapajući sporazum s Kairos Powerom i TVA-om za novu nuklearnu elektranu.
Ove tvornički izgrađene nuklearne elektrane znatno su manje od tradicionalnih reaktora, obično sposobnih za proizvodnju 300 megavata ili manje. SMR-ovi su obično dizajnirani za masovnu proizvodnju i isporuku na lokacije radi brže i jeftinije instalacije od tradicionalnih reaktora, kojima je često potrebno više od desetljeća kako bi ih se upogonilo. Također im nije potreban priključak na mrežu za rad. Međutim, masovno uvođenje SMR-ova bit će izazov.
Dostupnost energije nije jedini pokretač ulaganja velikih tehnoloških tvrtki u Europu. Talenti i uvjeti poslovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu su također zanimljivi. Nekoliko američkih tvrtki za umjetnu inteligenciju nedavno je najavilo velike planove rasta za londonska područja. To uključuje Runway, kojeg podržava Nvidia, a koji planira London učiniti svojim novim europskim sjedištem.
Anthropic, OpenAI i Google također su najavili planove za otvaranje novih uredskih prostora u Londonu, piše CNBC.