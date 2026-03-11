U laboratoriju u Wuhanu humanoidni roboti uče kuhati kavu i obavljati kućanske poslove

U laboratoriju u kineskom gradu Wuhanu humanoidni roboti idu na 'nastavu'. Istraživači ih ondje uče svakodnevnim zadacima, od pripreme kave do obavljanja kućanskih poslova, uz pomoć tehnologije virtualne stvarnosti
Treniraju ih tako da instruktori nose VR naočale i upravljače, pomoću kojih u stvarnom vremenu oponašaju pokrete. Sustav ih bilježi, a oni se zatim pretvaraju u skupove podataka koje roboti koriste za učenje, piše Euronews.
'Nosimo VR naočale i u rukama držimo kontrolere. Naša lijeva i desna ruka funkcioniraju poput ruku robota. On promatra naše pokrete i uči iz njih', objašnjava Qu Qiongbin, trenerica umjetne inteligencije koja sudjeluje u prikupljanju podataka za robotske sustave.
Podaci se najprije pohranjuju u oblaku, a nakon obrade i provjere pretvaraju se u skup podataka koji se potom prenosi u robotski sustav da bi on mogao učiti i ponavljati naučene radnje. 'To je zapravo vrlo zanimljiv proces. Osjećam se zadovoljno kada uspijem naučiti robota da izvrši zadatak. Pomalo je to kao kad podučavate dijete i gledate ga kako napreduje', dodaje Qiongbin.
Trening u realnim scenarijima
Laboratorij se nalazi u tehnološkoj zoni East Lake u Wuhanu, području poznatom kao 'Optička dolina Kine', jednom od najvažnijih središta za razvoj naprednih tehnologija u toj zemlji.
U objektu su stvoreni različiti realistični prostori, od dnevnih boravaka do industrijskih radionica, kako bi roboti mogli vježbati radnje u okruženjima sličnima onima u stvarnom životu. Instruktori često moraju ponavljati istu radnju stotine ili čak tisuće puta da bi prikupili dovoljno podataka za učenje.
'Robote treniramo stvaranjem realnih scenarija jedan-na-jedan. Ponekad istu radnju ponavljamo stotine, tisuće ili čak desetke tisuća puta, a zatim prikupljene podatke koristimo za daljnje učenje', objašnjava Yang Xinyi, voditelj projekta u tvrtki Data Fusion Technology.
Istraživači ističu da je cilj projekta ubrzati razvoj humanoidnih robota sposobnih za rad u svakodnevnom okruženju, u kućanstvima, uslužnom sektoru ili industriji. Dio njih već je dostupan javnosti: u trgovini 7S u Wuhanu posjetitelji mogu vidjeti kako roboti reagiraju na glasovne naredbe i obavljaju jednostavne zadatke.