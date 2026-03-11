U laboratoriju u Wuhanu humanoidni roboti uče kuhati kavu i obavljati kućanske poslove

Treniraju ih tako da instruktori nose VR naočale i upravljače, pomoću kojih u stvarnom vremenu oponašaju pokrete. Sustav ih bilježi, a oni se zatim pretvaraju u skupove podataka koje roboti koriste za učenje, piše Euronews.

'Nosimo VR naočale i u rukama držimo kontrolere. Naša lijeva i desna ruka funkcioniraju poput ruku robota. On promatra naše pokrete i uči iz njih', objašnjava Qu Qiongbin, trenerica umjetne inteligencije koja sudjeluje u prikupljanju podataka za robotske sustave.

Podaci se najprije pohranjuju u oblaku, a nakon obrade i provjere pretvaraju se u skup podataka koji se potom prenosi u robotski sustav da bi on mogao učiti i ponavljati naučene radnje. 'To je zapravo vrlo zanimljiv proces. Osjećam se zadovoljno kada uspijem naučiti robota da izvrši zadatak. Pomalo je to kao kad podučavate dijete i gledate ga kako napreduje', dodaje Qiongbin.