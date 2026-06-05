Skladišta budućnosti u Europi: Amazon ulaže 10 milijardi eura u robotiku i obuku radnika

Prema njihovim podacima, tijekom prošle godine uložili su više od 60 milijardi eura u Stari kontinent.

Amazon je najavio više od 10 milijardi eura ulaganja u proširenje i modernizaciju svoje skladišne ​​i dostavne mreže diljem Europe u nadolazećim godinama.

Dio novog ulaganja ići će u robotiku i automatizaciju u centrima za ispunjavanje narudžbi. Ti su sustavi dizajnirani za obavljanje fizički zahtjevnih zadataka, poput premještanja teških tereta ili ponavljajućeg podizanja, kako bi se zaposlenici mogli usredotočiti na druge poslove unutar njegovih lokacija.

Među tehnologijama uključenim u ulaganje je nova verzija Proteusa, Amazonovog autonomnog skladišnog robota, za kojeg tvrtka kaže kako će moći razumjeti upute zaposlenika na prirodnom jeziku.

Investicijski poticaj također će biti usmjeren na proširenje i modernizaciju centara za ispunjavanje narudžbi, velikih Amazonovih skladišta gdje se narudžbe obrađuju, pakiraju i šalju, dodajući novu tehnologiju i povećavajući kapacitete u svim europskim operacijama.

Amazon nije naveo sve europske centre za ispunjavanje narudžbi koji će dobiti financiranje. Njegova mreža za ispunjavanje narudžbi već obuhvaća nekoliko europskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Francusku, Italiju, Španjolsku, Poljsku, Češku i Slovačku.

Ulaganja bi također trebala podržati stvaranje 25 tisuća dodatnih radnih mjesta za ispunjavanje narudžbi diljem Europe u nadolazećim godinama. Pokrenut će i fond vrijedan 860 milijuna eura za ciljanu obuku radnika do 2030. godine, kao dio šireg globalnog programa za proširenje vještina vrijednog 2,5 milijarde američkih dolara.

Program bi trebao pomoći zaposlenicima u osposobljavanju za uloge u područjima kao što su kibernetička sigurnost, razvoj softvera, logistika, obnovljivi izvori energije i mehatronika. Dostupan je zasad u pojedinim europskim državama.

Amazon tvrdi kako već podržava više od 1,5 milijuna radnih mjesta u Europi, uključujući 230 tisuća izravno zaposlenih za Amazon, više od 400 tisuća ljudi u proširenoj radnoj snazi, uključujući izvođače radova i sezonske radnike te više od 600 tisuća radnih mjesta povezanih s 200 tisuća europskih malih poduzeća i poduzetnika koji prodaju putem Amazona, piše Euro News.