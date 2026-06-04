NAJVEĆI PONOS

Blizanci Jennifer Lopez upali na svih pet fakulteta koje su željeli i dobili stipendije

G.R.

04.06.2026 u 07:52

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez Izvor: Profimedia / Autor: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia
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Američka zvijezda Jennifer Lopez ne skriva nevjerojatan ponos jer su njezini blizanci Max i Emme upali na svih pet fakulteta na koje su se prijavili, a uz to su oboje dobili i stipendije

Pjevačica i glumica emotivno je progovorila o akademskom uspjehu svoje djece, koju dijeli s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem. Jennifer Lopez Iskreno je priznala kako su se blizanci godinama borili s poteškoćama u učenju zbog ADHD-a te otkrila da već mjesecima plače zbog njihova skorog odlaska i početka potpuno novog poglavlja.

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'Moraju učiti na drugačiji način'

U nedavnom intervjuu za emisiju 'Extra', Lopez je detaljno opisala koliko su Max i Emme naporno radili, prisjetivši se da je škola postala 'ozbiljna' još u petom razredu.

'Jako sam ponosna što su sami sebi postavili ciljeve. Upali su na svih pet fakulteta na koje su se prijavili i oboje su dobili po jednu stipendiju', izjavila je s vidnim oduševljenjem. Pritom nije skrivala da njihov put do ovog uspjeha nije bio nimalo jednostavan.

Jennifer Lopez sa sinom Maxom
Jennifer Lopez sa sinom Maxom Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

'Imaju ADHD, pa moraju učiti na drugačiji način. Bilo je tu teških trenutaka i prave borbe, ali jednostavno sam ponosna jer su ostvarili ono što su naumili i zato što su dobri ljudi', dodala je.

Jennifer Lopez s kćeri Emme
Jennifer Lopez s kćeri Emme Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Važnije od ocjena

Slavna majka opisala je svoje blizance kao iznimno 'brižne' i 'dobrodušne', naglasivši najvažniju životnu lekciju koju im ponavlja odmalena.

'Uvijek ih pitam: 'Što vam ja stalno govorim?', a oni odgovore: 'Nije važno ako i nemamo dobre ocjene, sve dok smo dobri ljudi.' Ja im na to kažem: 'Tako je.' I doista, ponekad mi i sami citiraju tu rečenicu natrag. Zato sam itekako ponosna na oboje', podijelila je Lopez razlog svog najvećeg majčinskog zadovoljstva.

Brett Goldstein i Jennifer Lopez
Brett Goldstein i Jennifer Lopez Izvor: Profimedia / Autor: Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ipak, skori odlazak djece iz obiteljskog doma iznimno joj teško pada. Tijekom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela, glumica je priznala da prolazi kroz vrlo emotivno razdoblje. 'Plačem već dva mjeseca. Nemojte uopće pričati o tome jer ću odmah početi plakati', našalila se Lopez u studiju.

'Želim da budu sretni, da idu kamo god žele i rade ono što žele... Imaju velike snove. Sjećam se kad sam ja bila u tim godinama i mislila kako jedva čekam izaći u svijet i raditi po svom', zaključila je.

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