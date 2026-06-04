Blizanci Jennifer Lopez upali na svih pet fakulteta koje su željeli i dobili stipendije

Američka zvijezda Jennifer Lopez ne skriva nevjerojatan ponos jer su njezini blizanci Max i Emme upali na svih pet fakulteta na koje su se prijavili, a uz to su oboje dobili i stipendije
Pjevačica i glumica emotivno je progovorila o akademskom uspjehu svoje djece, koju dijeli s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem. Jennifer Lopez Iskreno je priznala kako su se blizanci godinama borili s poteškoćama u učenju zbog ADHD-a te otkrila da već mjesecima plače zbog njihova skorog odlaska i početka potpuno novog poglavlja.
'Moraju učiti na drugačiji način'
U nedavnom intervjuu za emisiju 'Extra', Lopez je detaljno opisala koliko su Max i Emme naporno radili, prisjetivši se da je škola postala 'ozbiljna' još u petom razredu.
'Jako sam ponosna što su sami sebi postavili ciljeve. Upali su na svih pet fakulteta na koje su se prijavili i oboje su dobili po jednu stipendiju', izjavila je s vidnim oduševljenjem. Pritom nije skrivala da njihov put do ovog uspjeha nije bio nimalo jednostavan.
'Imaju ADHD, pa moraju učiti na drugačiji način. Bilo je tu teških trenutaka i prave borbe, ali jednostavno sam ponosna jer su ostvarili ono što su naumili i zato što su dobri ljudi', dodala je.
Važnije od ocjena
Slavna majka opisala je svoje blizance kao iznimno 'brižne' i 'dobrodušne', naglasivši najvažniju životnu lekciju koju im ponavlja odmalena.
'Uvijek ih pitam: 'Što vam ja stalno govorim?', a oni odgovore: 'Nije važno ako i nemamo dobre ocjene, sve dok smo dobri ljudi.' Ja im na to kažem: 'Tako je.' I doista, ponekad mi i sami citiraju tu rečenicu natrag. Zato sam itekako ponosna na oboje', podijelila je Lopez razlog svog najvećeg majčinskog zadovoljstva.
Ipak, skori odlazak djece iz obiteljskog doma iznimno joj teško pada. Tijekom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela, glumica je priznala da prolazi kroz vrlo emotivno razdoblje. 'Plačem već dva mjeseca. Nemojte uopće pričati o tome jer ću odmah početi plakati', našalila se Lopez u studiju.
'Želim da budu sretni, da idu kamo god žele i rade ono što žele... Imaju velike snove. Sjećam se kad sam ja bila u tim godinama i mislila kako jedva čekam izaći u svijet i raditi po svom', zaključila je.