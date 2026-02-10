Umjetna inteligencija se loše 'igra doktora': Samo je trećina dijagnoza bila točna

Alati umjetne inteligencije, poput popularnog ChatGPT-a, nisu dobri u postavljanju dijagnoza, zaključilo je istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak, dok se medicinska korist AI-ja pomno ispituje diljem svijeta.

Istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature Medicine, provedeno na 1300 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazuje da nekoliko modela umjetne inteligencije – ChatGPT, Llama (Meta) ili Command R+ – ne daje bolje rezultate od obične internetske pretrage kada se pacijent pita o svojim simptomima. "Vlada veliko uzbuđenje zbog modela umjetne inteligencije, ali oni jednostavno nisu spremni zamijeniti liječnika", istaknula je u priopćenju Rebecca Payne, istraživačica sa Sveučilišta u Oxfordu i suautorica studije. Sudionici istraživanja nisu bili stvarno bolesni. Sudjelovali su u svojevrsnoj igri uloga: istraživači su im podijelili deset različitih skupova simptoma oko kojih u medicinskoj zajednici postoji konsenzus o pripadajućoj dijagnozi.

Ništa bolje od klasičnog pretraživanja interneta Samo je trećini sudionika postavljena točna dijagnoza. To nije ništa bolje nego u skupini koja se morala zadovoljiti klasičnim pretraživanjem interneta. Ipak, neka su istraživanja pokazala da ChatGPT i drugi modeli mogu uspješno položiti medicinske ispite: postavljeni u ulogu studenta medicine pred, primjerice, pitanjima s višestrukim izborom, sustavi umjetne inteligencije dobro se snalaze. Međutim, ovo novo istraživanje pokazuje da se situacija mijenja kada je riječ o interakciji sa stvarnim ljudima. Oni, naime, mogu biti nedovoljno precizni u opisu svojih simptoma te ne pružiti sve ključne elemente, navode istraživači.