Alarmantni podaci MUP-a: Djeca u Hrvatskoj sve češće žrtve online zlostavljanja

Istodobno je zabilježen pad nekih kaznenih djela, poput spolne zlouporabe djece mlađe od 15 godina i mamljenja djece za spolne potrebe , no policija upozorava da brojke i dalje potvrđuju ozbiljnost problema.

Statistika pokazuje zabrinjavajuće trendove . Evidentirana su 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, što je porast od šest posto u odnosu na godinu ranije. Zabilježena su i 154 slučaja upoznavanja djece s pornografijom, odnosno 19 posto više nego 2024. godine. Kaznena djela zadovoljavanja pohote pred djecom mlađom od 15 godina porasla su za 29 posto.

Podaci policije i novija istraživanja pokazuju da su djeca u Hrvatskoj sve izloženija internetu, društvenim mrežama i digitalnim tehnologijama, što povećava rizik o d različitih oblika zlostavljanja i nasilja. Prema službenim podacima, tijekom 2025. godine u Hrvatskoj je evidentirano 6.332 kaznena djela na štetu djece. Od toga se 1.150 kaznenih djela odnosilo na spolno zlostavljanje, iskorištavanje i kaznena djela protiv spolne slobode.

Sve više nasilja među djecom u digitalnom prostoru

Poseban izazov predstavlja međuvršnjačko nasilje povezano s internetom i društvenim mrežama. Tijekom 2025. godine evidentirano je 1.141 kazneno djelo međuvršnjačkog kriminaliteta, uključujući prijetnje, prisile, nametljivo ponašanje i zlouporabu osobnih podataka.

Hrvatska policija lani je postupala u 1.674 slučaja nasilja među djecom i mladima, što znači da se u prosjeku bilježilo gotovo pet takvih događaja dnevno. Riječ je o fizičkom, psihičkom i elektroničkom nasilju, spolnom uznemiravanju te drugim oblicima rizičnog ponašanja.

Sve više prijava putem aplikacije Red Button

Rast digitalnih prijetnji potvrđuju i prijave putem policijske aplikacije Red Button. Tijekom prošle godine zaprimljena je 561 prijava, od čega se 367 odnosilo na online zlostavljanje djece, dok su ostale prijave bile povezane sa štetnim internetskim sadržajem.

U MUP-u ističu da ovi podaci jasno pokazuju potrebu za sustavnom i dugoročnom prevencijom koja mora uključivati djecu, roditelje, škole i širu javnost.

Policija već godinama provodi edukativne i preventivne programe u suradnji sa školama, a kampanja #sigurniONLINE predstavlja nadogradnju tih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na djecu osnovnoškolskog uzrasta, osobito učenike od trećeg do šestog razreda.

U sklopu kampanje promovira se i Europolova digitalna platforma Help4U, koja djeci i mladima pruža savjete i podršku, kao i aplikacija Red Button, putem koje građani mogu prijaviti sumnju na online zlostavljanje ili štetne internetske sadržaje.

Osnovna pravila sigurnog ponašanja na internetu

Policija pritom upozorava na nekoliko ključnih pravila kojih bi se djeca trebala pridržavati: ne slati fotografije nepoznatim osobama, ne dijeliti osobne podatke i lozinke, ne prihvaćati zahtjeve za prijateljstvo nepoznatih osoba, izbjegavati vrijeđanje i širenje neprimjerenih sadržaja te se obratiti odrasloj osobi od povjerenja ako ih nešto zabrine.

U narednim danima policijske uprave diljem Hrvatske, u suradnji s partnerima, organizirat će edukativne aktivnosti za djecu i roditelje kako bi dodatno upozorile na opasnosti digitalnog okruženja i načine zaštite. Iz MUP-a pozivaju građane da podrže kampanju i pomognu u širenju poruka o sigurnom korištenju interneta kako bi se povećala zaštita djece i mladih.