Izveo potez koji je bio zabranjen gotovo 50 godina i ispisao povijest Igara

Američki umjetnički klizač Ilia Malinin ispisao je povijest Zimskih olimpijskih igara već u svom debiju. Na ledu u kratkom programu ekipnog natjecanja izveo je potez koji je desetljećima bio zabranjen – backflip, i to prvi put legalno na Olimpijskim igrama nakon gotovo pola stoljeća. Video pogledajte OVDJE.

Posljednji put publika je backflip na olimpijskom ledu vidjela još 1998. u Naganu, kada ga je izvela Francuskinja Surya Bonaly. No tada je taj potez bio zabranjen i donio joj je kaznu. Zabrana datira još iz 1977. godine, nakon što je Amerikanac Terry Kubicka prvi izveo backflip 1976., a potez je ubrzo proglašen preopasnim.

Pravila su promijenjena tek 2024., a Malinin nije čekao ni trenutka.

‘Publika je poludjela’

Dva puta svjetski prvak i aktualni vladar umjetničkog klizanja uključio je backflip u svoj olimpijski nastup 7. veljače i izazvao oduševljenje na tribinama.

‘Ma dajte, publika je doslovno poludjela. Pomoglo mi je da još jače osjetim koliko je velika olimpijska pozornica’, rekao je 21-godišnji Malinin nakon nastupa.

Amerikanac, poznat pod nadimkom ‘quad God’, istaknuo je da nastupa s jasnim stavom.

‘Pokušavam uživati u svakom trenutku i biti zahvalan jer se u životu mogu dogoditi nepredviđene stvari. Sve doživljavam jako osobno’, dodao je.

Prvi legalni backflip na ZOI od 1976.

Iako je backflip bio vrhunac večeri, Malinin na kraju nije bio prvi. Završio je na drugom mjestu s ocjenom 98.00, dok je pobjedu odnio Japanac Yuma Kagiyama s 108.67 bodova.

Unatoč tome, Malininov potez već je proglašen jednim od povijesnih trenutaka ovih Igara, a BBC Sport ga je nazvao ‘prvim legalnim backflipom na olimpijskom ledu još od 1976.’

Odustao od još jedne povijesti

Malinin je imao priliku ispisati povijest i na još jednom polju. Smatra se jedinim klizačem koji je ikada uspješno izveo četverostruki Axel, najteži skok u umjetničkom klizanju.

Iako je taj element bio prijavljen u njegovom programu, Amerikanac ga ipak nije izveo.

‘Odlučio sam davno da ga neću raditi, ali sam zaboravio maknuti taj element iz prijave’, objasnio je Malinin, dodavši da taj skok nije planirao izvoditi u ekipnom dijelu natjecanja.

Ako se odluči na četverostruki Axel tijekom Igara, Malinin bi i tu postao prvi u povijesti Zimskih olimpijskih igara.