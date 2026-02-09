CIA šokirala svijet: Ugasili izvor podataka koji su svi koristili

Tijekom desetljeća The World Factbook služio je kao javno dostupan i relativno pouzdan izvor podataka o državama, njihovim gospodarstvima, demografiji i sigurnosnim uvjetima. Nastavnici su ga koristili u nastavi, putnici za procjenu zdravstvenih i sigurnosnih rizika, a novinari za kontekstualizaciju međunarodnih tema.

Gašenje te platforme prvi su primijetili učenici osnovne škole u Oklahomi. Njihov nastavnik Taylor Hale zadao im je usporedbu bruto domaćeg proizvoda Hondurasa, Salvadora i Nikaragve. No umjesto uobičajenog pregleda podataka, učenike je dočekala poruka da Factbook više ne postoji. 'CIA-in Factbook nije savršen, ali je daleko bolji od mnogih drugih izvora i bio je besplatan. Uvijek je bio dostupan, a sada ga više nema', rekao je Hale.

John Devine, stručnjak za vladine informacijske izvore u Javnoj knjižnici u Bostonu, rekao je za CNN da je Factbook bio 'najbolji pojedinačni izvor' za podatke poput broja stanovnika jer su se statistike redovito ažurirale, a alternative često nisu nudile jednaku razinu pouzdanosti. 'Ovo je velik gubitak. Morat ćemo se osloniti na druge izvore, ali pitanje je koliko im možemo vjerovati, posebno kada je riječ o podacima o državama u razvoju', rekao je Devine.

Factbook je nastao 1962. godine pod nazivom The National Basic Intelligence Factbook kao klasificirana publikacija za potrebe američke vlade i vojske. Neklasificirana verzija objavljena je 1971., a 1975. godine postala je dostupna javnosti u tiskanom obliku. Današnji naziv dobio je 1981. dok je digitalna verzija pokrenuta 1997. godine.

CIA je gašenje platforme objavila bez detaljnog obrazloženja. Na 'oproštajnoj' internetskoj stranici agencija je poručila kako se nada da će korisnici 'ostati znatiželjni o svijetu i nastaviti ga istraživati, osobno ili virtualno'. Nije pojašnjeno hoće li podaci biti arhivirani ili dostupni u nekom drugom obliku.

Programer i stručnjak za podatkovno novinarstvo Simon Willison u međuvremenu je preuzeo dio dostupnih podataka i omogućio njihovo pregledavanje putem interneta, no najnoviji materijali koje je uspio sačuvati datiraju iz 2020. godine.

Gašenje Factbooka dogodilo se istog dana u kojem je objavljeno da je The Washington Post otpustio trećinu redakcije, uključujući dio međunarodnog novinarskog tima, a dolazi i u širem kontekstu promjena u dostupnosti javnih podataka u SAD-u. Nakon ponovnog dolaska Donalda Trumpa na vlast, pojedine državne internetske stranice iz područja zdravstva uklonjene su ili izmijenjene, a promjene su zabilježene i u sadržajima Smithsoniana te Nacionalne službe parkova.

Nastavnik Hale smatra da su ti potezi povezani. 'Ovo doživljavam kao dio istog trenda – uklanjanje informacija i cenzuru. Kao nastavnik, ne želim da učenici budu izloženi nepouzdanim ili podacima kojima se manipulira', rekao je.

Zbog ukidanja Factbooka nastavnici i istraživači sada su prisiljeni prikupljati podatke iz više izvora, što otežava rad i povećava rizik od dezinformacija. Hale je uspio pripremiti nastavu koristeći Internet Archive, ali očekuje da će to ubuduće biti znatno zahtjevnije.

Slične probleme ističu i drugi nastavnici. Alexi Lenington iz Teksasa navodi da je Factbook bio vrijedan jer je sadržavao 'sirove podatke', što je olakšavalo nastavu u politički osjetljivim okruženjima. Nakon njegova gašenja još nije pronašao jednako pouzdan i jednostavan izvor.

Gubitak osjećaju i medijske kuće. Lizzie Jury, voditeljica istraživačkog tima CNN-a, navodi da je Factbook bio 'zlatni standard za statistike o državama' te dodaje da su neke baze koje su mediji koristili zapravo bile temeljene upravo na podacima iz tog izvora. 'Ono što je prije bilo brzo i jednostavno dostupno sada postaje znatno složenije', upozorila je Jury.