SNAŽAN PRITISAK

Bivši američki ministar financija zbog Epsteina odlazi iz OpenAI-ja

Miroslav Wranka

20.11.2025 u 10:38

Larry Summers
Larry Summers Izvor: EPA / Autor: Michael Reynolds
Larry Summers se pridružio upravnom odboru OpenAI-ja 2023. godine tijekom turbulentnog razdoblja za taj startup

Bivši američki ministar financija Larry Summers napustio je svoje radno mjesto na Sveučilištu Harvard i rekao kako tamo neće predavati do kraja ovog semestra usred bijesa javnosti zbog objavljivanja e-mailova između njega i zloglasnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je potpisao zakon kojim se odobrava objavljivanje dosjea Jeffreyja Epsteina. Ranije je Summers najavio kako će dati ostavku na mjesto člana upravnog odbora OpenAI-ja. U toj su tvrtci prihvatili ostavku.

Sveučilište Harvard je najavilo kako će istražiti Summersov odnos s Epsteinom u svjetlu otkrivanja njihovih e-mailova. Summers je bivši predsjednik Harvarda. Direktor je Mossavar-Rahmani Center for Business and Government pri Harvard Kennedy School.

Njegov glasnogovornik Steven Goldberg rekao je kako je Summers odlučio da je u najboljem interesu Centra da ode na dopust s dužnosti direktora dok Harvard provodi reviziju. Njegovi suradnici će završiti preostala tri predavanja iz kolegija koje je s njima predavao ovog semestra.

Ulazak tijekom previranja

Pojedinosti Summersove korespondencije s Epsteinom objavljeni su prošli tjedan nakon što je Odbor za nadzor i reformu vlade američkog Zastupničkog doma objavio više od 20 tisuća dokumenata koje je dobio na temelju sudskog poziva iz Epsteinove ostavštine. Summers se suočio s intenzivnom pozornošću javnosti nakon objavljivanja tih dosjea.

Summers se pridružio upravnom odboru OpenAI-ja 2023. godine tijekom turbulentnog razdoblja za taj startup. Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman nakratko je izbačen iz tvrtke, iako se nekoliko dana kasnije vratio na tu poziciju.

Nakon toga Summers je imenovan u upravni odbor uz Breta Taylora, bivšeg suizvršnog direktora Salesforcea, i izvršnog direktora Quore Adama D'Angela, koji je bio jedini član prethodnog upravnog odbora OpenAI-ja koji je zadržao svoju poziciju.

Donald Trump je zatražio od američkog Ministarstva pravosuđa istragu odnosa između Epsteina i Summersa, kao i Epsteinove veze s bivšim predsjednikom Billom Clintonom, JP Morgan Chaseom i milijarderom, tehnološkim investitorom Reidom Hoffmanom.

Trump se i sam suočava s pritiskom zbog vlastitog prijateljstva s Epsteinom. Kongres je pristao usvojiti zakon koji podržavaju obje velike američke stranke, a kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže objava svih dosjea o Epsteinu, što otvara put za Trumpovo potpisivanje i stupanje tog zakona na snagu, piše CNBC.

