TikTok odjednom cenzurira riječ Epstein, istrage pršte na sve strane

ByteDance , kineska matična tvrtka TikToka, bila je prisiljena prodati svoj većinski udio u američkom poslovanju platforme. Zasebni američki entitet sada je u vlasništvu pretežno američkih investitora, a algoritam za preporuku sadržaja platforme licencirao je Oracle, tehnološka tvrtka na čelu s Trumpovim saveznikom Larryjem Ellisonom .

Do istrage dolazi nakon što je nekoliko javnih osoba - uključujući guvernera Kalifornije Gavina Newsoma i glazbenica poput Billie Eilish - optužilo TikTok za cenzuriranje videa koji su kritizirali administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa i njezin obračun s imigracijom. Također, kontroverza slijedi nakon velikog restrukturiranja TikTokova poslovanja u Sjedinjenim Državama.

TikTok tvrdi kako istražuje zašto je korisnicima te platforme navodno onemogućeno korištenje riječi Epstein u izravnim porukama.

'Nemamo pravila protiv dijeljenja imena Epstein u izravnim porukama i istražujemo zašto neki korisnici imaju problema', rekao je glasnogovornik TikTokova poslovanja u SAD-u. Korisnici su također tvrdili da su videozapisi o racijama i prosvjedima američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu cenzurirani.

TikTok je u ponedjeljak navečer u izjavi rekao da se suočava s 'velikim infrastrukturnim problemom uzrokovanim nestankom struje' u jednom od svojih američkih podatkovnih centara te je sugerirao da to dovodi do 'višestrukih grešaka'.

'Kreatori privremeno ne mogu vidjeti preglede ili lajkove videozapisa, a to može djelovati i kao da su vaši prihodi nestali. Ovo je pogreška prikaza uzrokovana vremenskim ograničenjima poslužitelja', dodali su.

Guverner Kalifornije Newsom rekao je da će istražiti krši li TikTok državni zakon cenzuriranjem sadržaja. 'Vrijeme je za istragu', napisao je u objavi za X, dodajući: 'Provjerit ćemo krši li TikTok državni zakon cenzuriranjem sadržaja koji kritizira Trumpa.'

Njegov ured za odnose s javnošću također je objavio da je nakon prodaje TikToka poslovnoj skupini povezanoj s Trumpom primio izvješća - i neovisno potvrđene slučajeve - o potiskivanju sadržaja koji kritizira američkog predsjednika, piše Euro News.