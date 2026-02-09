Koje su aplikacije bile hit u 2025. godini? Evo što su Europljani najviše skidali

Tržište aplikacija brzo se mijenja. Nekadašnji giganti gube utjecaj, a novi se pojavljuju i vrlo brzo osvajaju vrhove ljestvica. Facebook , koji je godinama bio sinonim za društvene mreže, u mnogim europskim zemljama više nije među vodećima, a ChatGPT , koji do prije malo više od tri godine nije ni postojao, postao je najpreuzimanija aplikacija u Europskoj uniji, navodi Euronews .

Europsko tržište mobilnih aplikacija u 2025. godini jasno pokazuje raskorak između onoga što korisnici najčešće preuzimaju i onoga što donosi najveću zaradu. Dok aplikacije za produktivnost, kupnju i umjetnu inteligenciju dominiraju po broju instalacija, najveće prihode generiraju one iz sektora zabave, pretplata i upoznavanja.

Najpreuzimanije aplikacije u EU-u

Prema procjenama AppFiguresa za 2025., ChatGPT je vodeća aplikacija po broju preuzimanja u Uniji, s više od 64 milijuna instalacija, a na drugom mjestu nalazi se Temu s gotovo 44 milijuna. Nakon toga razlike se znatno smanjuju te se brojke kreću između 27 i 16 milijuna preuzimanja do dvadesetog mjesta.

U samom vrhu nalaze se Threads, TikTok, CapCut i Google Gemini dok WhatsApp, Revolut, Vinted i Lidl Plus zaokružuju prvih deset. Duolingo, Shein, Instagram i Telegram također bilježe snažan interes korisnika, a među prvih dvadeset nalaze se i Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest i Snapchat.

Ovi podaci odražavaju aktualne navike europskih korisnika, ali ne govore nužno koliko su te aplikacije stvarno korištene na dnevnoj razini, niti koliko zarađuju.

Produktivnost i umjetna inteligencija u središtu interesa

Kategorija produktivnosti posebno se ističe, a gotovo je u potpunosti pogurana razvojem umjetne inteligencije. ChatGPT uvjerljivo prednjači dok se Google Gemini također nalazi visoko na ljestvici. To upućuje na činjenicu da su AI alati prešli iz profesionalne i eksperimentalne faze u svakodnevnu upotrebu, bilo za posao, učenje ili osobne zadatke.

Aplikacije za kupnju čine najveći pojedinačni blok među prvih 20 po preuzimanjima. Platforme poput Temua, Sheina, Vinteda i Lidl Plusa potvrđuju da mobilna kupnja ostaje jedna od ključnih navika europskih korisnika. Istodobno aplikacije za fotografiju i video, uključujući alate za obradu i stvaranje sadržaja, odražavaju rastuću važnost vizualne komunikacije i društvenih mreža.

Popularnost i profit nisu isto

Podaci o prihodima za 2025. godinu otkrivaju sasvim drugačiju sliku. Dok besplatne aplikacije dominiraju po broju preuzimanja, stvarni novac zarađuju platforme temeljene na pretplatama i digitalnom sadržaju. TikTok je aplikacija s najvećom zaradom u Uniji, s procijenjenih više od 740 milijuna eura prihoda, iako je tek četvrta po broju instalacija.

ChatGPT se nalazi na drugom mjestu po prihodima s oko 448 milijuna eura, što pokazuje da su korisnici spremni plaćati za napredne AI usluge. Slijedi Tinder te s više od 400 milijuna eura prihoda potvrđuje da aplikacije za upoznavanje ostaju iznimno snažne u monetizaciji, unatoč tome što se ne nalaze među najpreuzimanijima.

Na ljestvici onih koji generiraju najveće prihode nalaze se i Disney+, Amazon Prime Video, Google One i YouTube, što potvrđuje dominaciju pretplatničkih modela u europskoj ekonomiji aplikacija.

Razlike među državama

Iako globalne aplikacije dominiraju, nacionalne razlike su izražene. U Ujedinjenom Kraljevstvu uz standardne globalne platforme snažno su zastupljene domaće financijske i javne aplikacije, poput onih za državne usluge i poreznu upravu. Vidljiva je i veća prisutnost sigurnosnih alata, što upućuje na rast važnosti digitalnog identiteta.

Tursko tržište znatno se razlikuje od prosjeka EU-a. Državne aplikacije, telekomunikacijske i bankarske platforme imaju središnju ulogu, a domaće e-trgovine i oglasnici nadmašuju međunarodne konkurente. Na prihodovnoj strani lokalne streaming i društvene aplikacije naglašavaju važnost regionalnog i kulturno prilagođenog sadržaja.

Što ove brojke zapravo znače

Važno je istaknuti da prikazani prihodi predstavljaju ukupnu potrošnju korisnika prije provizija koje uzimaju Apple i Google, što znači da su stvarni prihodi developera niži. Podaci se odnose isključivo na digitalnu potrošnju unutar aplikacija, poput pretplata i virtualnog sadržaja, a fizičke usluge i proizvodi nisu uključeni.

Europsko tržište aplikacija u 2025. godini tako pokazuje jasnu podjelu između masovne popularnosti i stvarne zarade. Ono što korisnici najčešće instaliraju nije nužno ono što donosi najviše novca, a upravo ta razlika sve više oblikuje strategije tehnoloških tvrtki i razvoj mobilnih platformi.