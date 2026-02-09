ZANIMLJIV POPIS

Koje su aplikacije bile hit u 2025. godini? Evo što su Europljani najviše skidali

Damir Rukavina

09.02.2026 u 12:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Izvješće o korištenim aplikacijama u 2025. godini oslikava zanimljivu razliku između onih najpopularnijih i onih koje izdavačima donose najveću zaradu

Europsko tržište mobilnih aplikacija u 2025. godini jasno pokazuje raskorak između onoga što korisnici najčešće preuzimaju i onoga što donosi najveću zaradu. Dok aplikacije za produktivnost, kupnju i umjetnu inteligenciju dominiraju po broju instalacija, najveće prihode generiraju one iz sektora zabave, pretplata i upoznavanja.

Tržište aplikacija brzo se mijenja. Nekadašnji giganti gube utjecaj, a novi se pojavljuju i vrlo brzo osvajaju vrhove ljestvica. Facebook, koji je godinama bio sinonim za društvene mreže, u mnogim europskim zemljama više nije među vodećima, a ChatGPT, koji do prije malo više od tri godine nije ni postojao, postao je najpreuzimanija aplikacija u Europskoj uniji, navodi Euronews.

vezane vijesti

Najpreuzimanije aplikacije u EU-u

Prema procjenama AppFiguresa za 2025., ChatGPT je vodeća aplikacija po broju preuzimanja u Uniji, s više od 64 milijuna instalacija, a na drugom mjestu nalazi se Temu s gotovo 44 milijuna. Nakon toga razlike se znatno smanjuju te se brojke kreću između 27 i 16 milijuna preuzimanja do dvadesetog mjesta.

U samom vrhu nalaze se Threads, TikTok, CapCut i Google Gemini dok WhatsApp, Revolut, Vinted i Lidl Plus zaokružuju prvih deset. Duolingo, Shein, Instagram i Telegram također bilježe snažan interes korisnika, a među prvih dvadeset nalaze se i Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest i Snapchat.

Ovi podaci odražavaju aktualne navike europskih korisnika, ali ne govore nužno koliko su te aplikacije stvarno korištene na dnevnoj razini, niti koliko zarađuju.

Produktivnost i umjetna inteligencija u središtu interesa

Kategorija produktivnosti posebno se ističe, a gotovo je u potpunosti pogurana razvojem umjetne inteligencije. ChatGPT uvjerljivo prednjači dok se Google Gemini također nalazi visoko na ljestvici. To upućuje na činjenicu da su AI alati prešli iz profesionalne i eksperimentalne faze u svakodnevnu upotrebu, bilo za posao, učenje ili osobne zadatke.

Aplikacije za kupnju čine najveći pojedinačni blok među prvih 20 po preuzimanjima. Platforme poput Temua, Sheina, Vinteda i Lidl Plusa potvrđuju da mobilna kupnja ostaje jedna od ključnih navika europskih korisnika. Istodobno aplikacije za fotografiju i video, uključujući alate za obradu i stvaranje sadržaja, odražavaju rastuću važnost vizualne komunikacije i društvenih mreža.

Popularnost i profit nisu isto

Podaci o prihodima za 2025. godinu otkrivaju sasvim drugačiju sliku. Dok besplatne aplikacije dominiraju po broju preuzimanja, stvarni novac zarađuju platforme temeljene na pretplatama i digitalnom sadržaju. TikTok je aplikacija s najvećom zaradom u Uniji, s procijenjenih više od 740 milijuna eura prihoda, iako je tek četvrta po broju instalacija.

ChatGPT se nalazi na drugom mjestu po prihodima s oko 448 milijuna eura, što pokazuje da su korisnici spremni plaćati za napredne AI usluge. Slijedi Tinder te s više od 400 milijuna eura prihoda potvrđuje da aplikacije za upoznavanje ostaju iznimno snažne u monetizaciji, unatoč tome što se ne nalaze među najpreuzimanijima.

Na ljestvici onih koji generiraju najveće prihode nalaze se i Disney+, Amazon Prime Video, Google One i YouTube, što potvrđuje dominaciju pretplatničkih modela u europskoj ekonomiji aplikacija.

Razlike među državama

Iako globalne aplikacije dominiraju, nacionalne razlike su izražene. U Ujedinjenom Kraljevstvu uz standardne globalne platforme snažno su zastupljene domaće financijske i javne aplikacije, poput onih za državne usluge i poreznu upravu. Vidljiva je i veća prisutnost sigurnosnih alata, što upućuje na rast važnosti digitalnog identiteta.

Tursko tržište znatno se razlikuje od prosjeka EU-a. Državne aplikacije, telekomunikacijske i bankarske platforme imaju središnju ulogu, a domaće e-trgovine i oglasnici nadmašuju međunarodne konkurente. Na prihodovnoj strani lokalne streaming i društvene aplikacije naglašavaju važnost regionalnog i kulturno prilagođenog sadržaja.

Što ove brojke zapravo znače

Važno je istaknuti da prikazani prihodi predstavljaju ukupnu potrošnju korisnika prije provizija koje uzimaju Apple i Google, što znači da su stvarni prihodi developera niži. Podaci se odnose isključivo na digitalnu potrošnju unutar aplikacija, poput pretplata i virtualnog sadržaja, a fizičke usluge i proizvodi nisu uključeni.

Europsko tržište aplikacija u 2025. godini tako pokazuje jasnu podjelu između masovne popularnosti i stvarne zarade. Ono što korisnici najčešće instaliraju nije nužno ono što donosi najviše novca, a upravo ta razlika sve više oblikuje strategije tehnoloških tvrtki i razvoj mobilnih platformi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZANIMLJIV POPIS

ZANIMLJIV POPIS

Koje su aplikacije bile hit u 2025. godini? Evo što su Europljani najviše skidali
IZ 15. ILI 16. STOLJEĆA

IZ 15. ILI 16. STOLJEĆA

FOTO Prvi put rekonstruirano lice 'vampira' iz Hrvatske: Evo što se zna o njemu
USKO GRLO

USKO GRLO

Bez ovoga ne mogu ni Apple ni Nvidia: Japanci drže ključ za tehnologiju o kojoj ovise AI giganti

najpopularnije

Još vijesti