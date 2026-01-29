Što je UpScrolled i može li zamijeniti TikTok?

Stoga traže odgovarajuću zamjenu. Jedna od njih je UpScrolled , koja se probila na drugo mjesto najpopularnijih besplatnih aplikacija u Appleovoj trgovini App Store.

Nemali broj njih vjeruje kako ta aplikacija aktivno potiskuje sadržaj, neutralizira algoritme i narušava privatnost na način na koji to nije činila dok je bila pod ByteDanceom.

Problemi za TikTok ne posustaju ni u 2026. godini, ali korisnici, čini se, neće imati puno strpljenja.

Što je UpScrolled?

Iza društvene mreže pokrenute prošlog lipnja stoji Issam Hijazi, programer s australskom adresom koji je prethodno radio za IBM, Oracle i Hitachi.

Cilj je, kako je navedeno u opisu aplikacije, omogućiti svim korisnicima dijeljenje svojih mišljenja bez rizika od pristranosti, potajnog zabranjivanja ili nepoštenih algoritama.

Svaka objava trebala bi imati poštenu priliku biti viđena. To, naravno, ne znači kako sve može proći.

Ograničene će biti ilegalne aktivnosti, govor mržnje, maltretiranje i uznemiravanje, eksplicitna golotinja, nelicencirani sadržaj zaštićen autorskim pravima i bilo što 'namijenjeno nanošenju štete'.

No, ako vas blokiraju, stavit će vam do znanja zašto su to učinili.

Od drugih sličnih platformi UpScrolled bi se trebao razlikovati po algoritmu.

Aplikacija dijeli feedove na dva dijela.

Following Feed prikazuje objave u potpunosti kronološkim redoslijedom. Prvo prikazuje najnovije objave vaših pratitelja, a vi se pomičete kroz prethodne objave.

Ako želite pronaći nove objave s računa koje ne pratite, možete koristiti Discover Feed, koji se temelji na lajkovima, komentarima i ponovnim dijeljenjima. Popularne objave s cijele platforme također će biti podijeljene s vama.

U UpScrolledu tvrde kako ne prodaju korisničke podatke trećim stranama za marketing, praćenje ili profit. Podatke će predatio jedino ako ih na to prisiljava zakon.

Aplikacija oglašava mnoštvo različitih vrsta sadržaja za praćenje, uključujući sport, vijesti, igre, filmove, glazbu, tehnologiju i putovanja.

Nisu sve kratki videozapisi, već je prisutno i više objava sa statičnim slikama, poput Instagrama, piše Life Hacker.