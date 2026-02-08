Jeličić nikad nije bio ovako ogorčen: 'Ajmo skupiti novac za otpremninu ovom čovjeku

Sponzor rubrike
Joško Jeličić je u emisiji Studio SHNL analizirao utakmice 21. kola SHNL-a.
Jedna od tema bila je nevjerojatna utakmica Lokomotive i Gorice (3:0) odigrana prošlog petka.
Glavni protagonist bio je sudac Zdenko Lovrić koji je dosudio jako dvojbeni penal za domaćine kod prvoga gola. Nakon toga je na isteku prvog poluvremena dosudio kraj susreta u situaciji u kojoj je Gorica išla u kontru tri na jedan.
Bijesni trener Goričana Mario Carević jurnuo je prema Lovriću zbog čega je dobio crveni karton, a čitavu situaciju u svojem stilu je prokomentirao Jeličić.
'S jedne strane mi je drago što Car ima problema problema s kukovima pa nije mogao stići Lovrića u poluvremenu. S druge strane mi ne bi bilo žao da ga je malo čvaknuo. Teško je pričati o nogometu pored Zdenka Lovrića. Prije par mjeseci bio je glavni akter utakmice Hajduka i Vukovara i tad sam mu poželio da ode. Međutim, ne da se. Ima se tu, je li, sedamsto ili osamsto eura po utakmici', grmio je Jeličić u studiju i nastavio:
'Mislim da bi većina trenera, evo i ja ću participirati da skupimo za optremninu da on otiđe. On je jedan od zadnjih relikata one mračne i tužne sudačke prošlosti. Imam dobar odnos Marijanom Kustićem, nikad ga nisam ništa tražio, znam da se ne želi miješati u suđenje, ali s tog aspekta mora nešto napraviti jer ovo više nema smisla.
Layec živi u Francuskoj i, ako ne zna što je bilo, trebao bi mu Kustić reći jer te stvari mora rješavati. Lovrić je ovu utakmicu uništio. Govorio sam prije Careviću da se mora smiriti, ali to je nemoguće u ovoj situaciji. Kavelj se u živom zidu drži za ono što Lovrić nema i proširi obujam za 1,4 centimetra i to je kazneni udarac!? Uništio je utakmicu'.