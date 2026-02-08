Jeličić nikad nije bio ovako ogorčen: 'Ajmo skupiti novac za otpremninu ovom čovjeku

Glavni protagonist bio je sudac Zdenko Lovrić koji je dosudio jako dvojbeni penal za domaćine kod prvoga gola. Nakon toga je na isteku prvog poluvremena dosudio kraj susreta u situaciji u kojoj je Gorica išla u kontru tri na jedan.

Bijesni trener Goričana Mario Carević jurnuo je prema Lovriću zbog čega je dobio crveni karton, a čitavu situaciju u svojem stilu je prokomentirao Jeličić.

'S jedne strane mi je drago što Car ima problema problema s kukovima pa nije mogao stići Lovrića u poluvremenu. S druge strane mi ne bi bilo žao da ga je malo čvaknuo. Teško je pričati o nogometu pored Zdenka Lovrića. Prije par mjeseci bio je glavni akter utakmice Hajduka i Vukovara i tad sam mu poželio da ode. Međutim, ne da se. Ima se tu, je li, sedamsto ili osamsto eura po utakmici', grmio je Jeličić u studiju i nastavio: