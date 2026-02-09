FOTO Prvi put rekonstruirano lice 'vampira' iz Hrvatske: Evo što se zna o njemu

Znanstvenici su prvi put rekonstruirali lice muškarca iz 15. ili 16. stoljeća čiji su posmrtni ostaci pronađeni u utvrdi Račeša u istočnoj Hrvatskoj, a za kojeg se vjeruje da je nakon smrti bio osakaćen kako bi se spriječio njegov povratak među žive – u skladu s tadašnjim vjerovanjima o vampirima

Tijelo je pronađeno u grobu unutar utvrde, gdje je, prema nalazima arheologa, najprije ekshumirano, zatim obezglavljeno i ponovno pokopano licem prema dolje, uz dodatno opterećenje kamenjem. Budući da takvo stanje groba nije moguće objasniti prirodnim procesima, stručnjaci smatraju da je riječ o ritualu koji je imao za cilj spriječiti pokojnika da se 'vrati iz mrtvih'.

Bioarheološka analiza pokazala je da je muškarac tijekom života često sudjelovao u nasilnim sukobima te da je i umro nasilnom smrću. točnije od posljedica dva udarca oštrim predmetom, najvjerojatnije mačem, u stražnji dio lubanje.. Prema riječima arheologinje Nataše Šarkić, članice istraživačkog tima, na njegovim kostima pronađeni su tragovi najmanje tri ozbiljna napada, prenosi Sky News. 'Jedan od napada ostavio mu je trajne deformacije na licu, što je moglo izazivati strah i odbojnost te dovesti do društvene izolacije', istaknula je Šarkić. Dodala je da su osobe koje su živjele nasilnim životom ili umrle nasilnom smrću u slavenskoj tradiciji često smatrane potencijalnom nadnaravnom prijetnjom. Prema tim vjerovanjima, takve su osobe mogle postati 'nemirni' mrtvaci koji ugrožavaju žive, šire bolesti ili uzrokuju smrt ljudi i stoke.

Slavenska vjerovanja i rituali protiv vampira Šarkić objašnjava da se u slavenskoj tradiciji vjerovalo kako duša ostaje povezana s tijelom oko 40 dana nakon smrti. Tijekom tog razdoblja provodili su se različiti rituali kako bi se spriječio povratak pokojnika, uključujući probadanje tijela, spaljivanje, odsijecanje glave, pokapanje licem prema dolje, opterećivanje kamenjem i vezivanje udova. Grobnica pronađena u Račeši pokazuje upravo takve 'antivampirske' pogrebne običaje, navode istraživači. Rekonstrukcija lica nakon četiri stoljeća Lice pokojnika rekonstruirano je uz pomoć CT snimki lubanje i naprednih digitalnih tehnika. Grafički stručnjak Cicero Moraes najprije je virtualno obnovio lubanju, koja je bila djelomično oštećena, a zatim je, koristeći podatke o debljini mekih tkiva i anatomskim karakteristikama, izradio vjerojatan izgled lica. Znanstvenici su najprije izradili 'objektivnu' rekonstrukciju temeljenu isključivo na obliku kostiju, bez procjena o boji kože ili kose. Nakon toga nastala je i umjetnički interpretirana verzija, koja prikazuje realističniji izgled muškarca. Prema Moraesu, rekonstruirano lice ostavlja dojam 'neprijateljskog i prijetećeg' izraza, a vidljivi ožiljci i ozljede potvrđuju pretpostavku da je živio iznimno buran život.