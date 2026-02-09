Bez ovoga ne mogu ni Apple ni Nvidia: Japanci drže ključ za tehnologiju o kojoj ovise AI giganti

Zamislite foliju izrađenu od mikroskopskih staklenih vlakana, koju je ispleo bivši proizvođač svile, a tanja je od ljudske dlake. Nestašica tog materijala prijeti Appleu, Nvidiji i drugima

Materijal sličan tkanini poznat kao T-staklo (T-glass) gotovo u potpunosti dolazi iz stoljetne japanske tekstilne tvrtke Nittobo, a ona ne očekuje da će pokrenuti značajne nove kapacitete do kraja ove godine. Nestašica T-stakla primjer je stresa uzrokovanih procvatom umjetne inteligencije. Tvrtke za AI gutaju memorijske čipove i druge elektroničke dijelove, a proizvođači tih dijelova grabe se za materijale, no kako veliki igrači poput Nvidije imaju najdublje džepove, često dobivaju povlašten pristup dijelovima.

U Nittobu procjenjuju da nove proizvodne linije koje dolaze u pogon neće biti dovoljne za smanjivanje jaza između ponude i brzo rastuće potražnje. Nestašice će vjerojatno najviše pogoditi potrošačku elektroniku jer ti proizvodi dobivaju niži prioritet. U siječnju je japanski Resonac, koji proizvodi dijelove za poluvodička kućišta, najavio povećanje cijena određenih proizvoda za više od 30 posto, a i Nittobo ih planira povisiti ove godine, moguće za 25 posto ili više. Takva povećanja vjerojatno će se odraziti na cijene koje potrošači plaćaju za pametne telefone i prijenosna računala. Napredno računalstvo na zanemarenim materijalima Korištenje pravog materijala ključno je za pakiranje naprednih čipova koji imaju malu toleranciju na mikroskopske deformacije. T-staklo se koristi u slojevima ojačanja ispod ili oko čipova, a ti slojevi pomažu u sprječavanju savijanja kućišta kada se procesori zagriju do otprilike vrelišta vode.

Nije to jedini primjer naprednog računalstva koje počiva na zanemarenim materijalima. Ajinomoto, japanska prehrambena tvrtka najpoznatija po komercijalizaciji mononatrijevog glutamata, iskoristila je svoje znanje kemije za izradu specijaliziranog filma koji se koristi u donjem sloju čipa uz T-staklo, a Nvidijini milijunski serverski stalci oslanjaju se na tajvanskog proizvođača komponenti namještaja za klizne vodilice za ladice. Nittobo, osnovan 1923. godine, izvorno je bio predionica pamuka i svile te je bio pionir u razvoju staklenih vlakana u kojima su niti ultratankog stakla isprepletene poput tkanine. Takve tvrtke imaju vlastite recepte koji kombiniraju specijalizirane staklene materijale i metode tkanja vlakana, no u tradicionalno niskoprofitnom poslu samo ih je nekoliko nastavilo ulagati u najnaprednije metode.