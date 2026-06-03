ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Računalni modeli pokazali: Uz supermasivne crne rupe mogli su nastali milijuni planeta

Miroslav Wranka

03.06.2026 u 08:00

tportal
Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
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Prema modeliranju i izračunima, planeti se mogu formirati u ekstremnim okruženjima oko supermasivnih crnih rupa, i to u ogromnom broju

Supermasivne crne rupe su najveći poznati objekti te vrste u svemiru, a nalaze se u središtu većine velikih galaksija.

Ponekad ih se opisuje kao kozmička čudovišta jer se hrane okolnim plinom i prašinom kada su aktivne, a također uništavaju sve što im se previše približi.

No čini se da bi mogle biti i mjesto nastanka milijuna planeta.

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Formiranje planeta složen je proces za koji znanstvenici vjeruju da se događa u diskovima plina i prašine koji se vrte oko mladih zvijezda.

Divovske verzije ovih diskova postoje i oko supermasivnih crnih rupa u središtu aktivnih galaksija (poznatih kao aktivne galaktičke jezgre ili, po kratici s engleskog jezika, AGN).

Točnije, vanjski rubovi ovih diskova crnih rupa - tori - imaju temperature i uvjete slične onima koji se nalaze u diskovima što formiraju planete oko zvijezda.

To bi moglo omogućiti prašini preživljavanje dovoljno dugo da bi se nakupila i oblikovala planete.

Modelom do simulacije

Kako bi vidjeli je li to slučaj, istraživači sa Sveučilišta City u New Yorku su u računalni model magnetiziranog diska crne rupe unijeli podatke o temperaturama i plinovima u vanjskom prstenu i izračunali ključne aspekte formiranja planeta.

To je uključivalo brzinu zgrušavanja prašine i konačnu veličinu planeta.

Također su proučavali koliko dodatne prašine i plina ovi novorođeni svjetovi mogu progutati tijekom milijuna godina kako bi procijenili koliko bi masivni mogli na kraju postati.

Prema modeliranju i izračunima, planeti se mogu formirati u ovim ekstremnim okruženjima oko supermasivnih crnih rupa, i to u ogromnom broju.

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Nalazi također pokazuju da mogu rasti znatno brže od planeta rođenih oko uobičajenih zvijezda.

Intenzivna gravitacija i gusti materijali u okruženju aktivnih galaksija mogu omogućiti mladim planetima brzo stjecanje mase, s potencijalom za rast koji će nadmašiti ne samo Zemlju, već i Jupiter.

Neki od ovih novih svjetova mogli bi na kraju akumulirati toliko plina i prašine da bi postali nove zvijezde.

Studija također predviđa moguće stvaranje egzotičnih masivnih objekata sastavljenih uglavnom od prašine, za razliku od svega poznatog u planetarnim sustavima oko običnih zvijezda, piše Phys.

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