Računalni modeli pokazali: Uz supermasivne crne rupe mogli su nastali milijuni planeta

Prema modeliranju i izračunima, planeti se mogu formirati u ekstremnim okruženjima oko supermasivnih crnih rupa, i to u ogromnom broju

Supermasivne crne rupe su najveći poznati objekti te vrste u svemiru, a nalaze se u središtu većine velikih galaksija. Ponekad ih se opisuje kao kozmička čudovišta jer se hrane okolnim plinom i prašinom kada su aktivne, a također uništavaju sve što im se previše približi. No čini se da bi mogle biti i mjesto nastanka milijuna planeta.

Formiranje planeta složen je proces za koji znanstvenici vjeruju da se događa u diskovima plina i prašine koji se vrte oko mladih zvijezda. Divovske verzije ovih diskova postoje i oko supermasivnih crnih rupa u središtu aktivnih galaksija (poznatih kao aktivne galaktičke jezgre ili, po kratici s engleskog jezika, AGN). Točnije, vanjski rubovi ovih diskova crnih rupa - tori - imaju temperature i uvjete slične onima koji se nalaze u diskovima što formiraju planete oko zvijezda. To bi moglo omogućiti prašini preživljavanje dovoljno dugo da bi se nakupila i oblikovala planete. Modelom do simulacije Kako bi vidjeli je li to slučaj, istraživači sa Sveučilišta City u New Yorku su u računalni model magnetiziranog diska crne rupe unijeli podatke o temperaturama i plinovima u vanjskom prstenu i izračunali ključne aspekte formiranja planeta. To je uključivalo brzinu zgrušavanja prašine i konačnu veličinu planeta. Također su proučavali koliko dodatne prašine i plina ovi novorođeni svjetovi mogu progutati tijekom milijuna godina kako bi procijenili koliko bi masivni mogli na kraju postati. Prema modeliranju i izračunima, planeti se mogu formirati u ovim ekstremnim okruženjima oko supermasivnih crnih rupa, i to u ogromnom broju.