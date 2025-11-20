U staroj majanskoj kući pronađena ploča za igru iz 5. stoljeća. Bila je ugrađena u – pod

Arheološko otkriće u Naachtunu, na području današnjeg Peténa u Gvatemali, pružilo je novi uvid u važnost drevne igre patolli u kulturi Maja. U velikom stambenom kompleksu pronađena je ploča za igru iz 5. stoljeća, potpuno ugrađena u pod, što upućuje na to da je patolli bio toliko raširen da su ga ljudi uključivali u samu arhitekturu svojih domova.

Studija objavljena u časopisu Latin American Antiquity opisuje kako su arheolozi otkrili ploču izrađenu tehnikom koja se razlikuje od dosad poznatih primjera. Dok su ranije ploče bile urezane u žbuku podova i klupa, nađen je primjer u kojem su podjele na ploči oblikovane ulaganjem keramičkih ulomaka u svježi mort. Autori naglašavaju da takav način izrade pokazuje da su ploče mogle biti planirane već u fazi gradnje te da su mogle imati dug vijek upotrebe.

Ploča je oblikovana kao mozaik od stotina crvenih i narančastih keramičkih komada umetnutih u pod. Iako su ploče za patolli ranije pronalažene na javnim prostorima, religijskim lokalitetima ili jednostavno urezane tijekom kasnijeg korištenja, ovo je prvi put da je dokumentiran primjer integracije izravno tijekom gradnje doma. Arheolozi smatraju da se radilo o kući visokorangiranog pojedinca.