U staroj majanskoj kući pronađena ploča za igru iz 5. stoljeća. Bila je ugrađena u – pod

Nalazište u Gvatemali otkrilo je zanimljiv komadić svakodnevnog života drevnog naroda, kao i igre koje su igrali iz zabave ili čak religijskih razloga
Arheološko otkriće u Naachtunu, na području današnjeg Peténa u Gvatemali, pružilo je novi uvid u važnost drevne igre patolli u kulturi Maja. U velikom stambenom kompleksu pronađena je ploča za igru iz 5. stoljeća, potpuno ugrađena u pod, što upućuje na to da je patolli bio toliko raširen da su ga ljudi uključivali u samu arhitekturu svojih domova.
Studija objavljena u časopisu Latin American Antiquity opisuje kako su arheolozi otkrili ploču izrađenu tehnikom koja se razlikuje od dosad poznatih primjera. Dok su ranije ploče bile urezane u žbuku podova i klupa, nađen je primjer u kojem su podjele na ploči oblikovane ulaganjem keramičkih ulomaka u svježi mort. Autori naglašavaju da takav način izrade pokazuje da su ploče mogle biti planirane već u fazi gradnje te da su mogle imati dug vijek upotrebe.
Ploča je oblikovana kao mozaik od stotina crvenih i narančastih keramičkih komada umetnutih u pod. Iako su ploče za patolli ranije pronalažene na javnim prostorima, religijskim lokalitetima ili jednostavno urezane tijekom kasnijeg korištenja, ovo je prvi put da je dokumentiran primjer integracije izravno tijekom gradnje doma. Arheolozi smatraju da se radilo o kući visokorangiranog pojedinca.
Patolli se igrao od otprilike 200. pr. Kr. do 1500. godine i bio je popularan među Toltecima, Astecima i Majama. Cilj igre bio je dovršiti krug oko ploče brže od protivnika, pri čemu su se kao kocke koristila zrna graha s izbušenim rupama. Često je bila povezana s kockanjem, ali je ponekad imala i duhovnu dimenziju, uključujući male žrtve božanstvima. Zbog toga su ploče pronalažene na mjestima od palača do hramova.
Otkrivena ploča sastavljena je od više od 450 komadića keramike na površini od oko 76 puta 114 centimetara, a ulomci su vjerojatno pripadali uobičajenim posudama iz kućanstva. Boje i smještaj ploče odgovaraju majanskim simboličkim obrascima: crvena boja povezivala se s izlazećim suncem, a ploče su se često postavljale na istočnu stranu lokaliteta, što je slučaj i u Naachtunu.
Smješten između Tikala i Calakmula, Naachtun je bio na vrhuncu od približno 250. do 900. godine, a pomno izrađena ploča predstavlja jedan od najranijih primjera podnih mozaika u majanskoj kulturi i jednu od najstarijih poznatih za patolli, ističući značenje ove igre u svakodnevnom i ritualnom životu drevnih Maja, zaključuje Popular Mechanics.