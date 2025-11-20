Znanstvenici u čudu: 'Prvi put smo detektirali eksploziju u atmosferi udaljene zvijezde'

Astronomi su prvi put zabilježili impresivan kozmički događaj - golemu eksploziju izbačenu sa zvijezde izvan našeg Sunčevog sustava. Događaj o kojem je riječ prilično nalikuje solarnim olujama koje Sunce šalje prema Zemlji, no višestruko je jači te ima potencijalno razorne posljedice za svaki planet u njegovoj blizini.

Ime događaja je koronalni izbačaj mase (CME), a riječ je o oblaku ioniziranog plina i magnetnih polja koji eruptira iz vanjskog sloja atmosfere zvijezde. Kada takve erupcije pogode Zemlju, mogu pokrenuti polarne svjetlosti, ali i poremetiti komunikacije, električne mreže te rad satelita. Astronomi nikada nisu uspjeli izravno detektirati CME koji potječe s neke druge zvijezde - sve dosad.

Prema članku objavljenom u časopisu Nature, zvijezda StKM 1-1262, crveni patuljak udaljen oko 130 svjetlosnih godina, izbacila je materijal brzinom od 2400 kilometara u sekundi, vrijednošću zabilježenom u otprilike jednoj od 2000 erupcija našeg Sunca. Prema istraživačima, riječ je o događaju 10 do 100 tisuća puta snažnijem od najmoćnijih Sunčevih izbačaja.

Takav gust i ekstremno brz izbačaj mogao bi doslovno ogoliti atmosferu planeta u bliskoj orbiti, a razumijevanje toga kako nasilna aktivnost zvijezda utječe na egzoplanete ključno je u potrazi za potencijalno nastanjivim svjetovima.