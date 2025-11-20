Znanstvenici u čudu: 'Prvi put smo detektirali eksploziju u atmosferi udaljene zvijezde'

Crveni patuljak StKM 1-1262 od nas je udaljen 130 svjetlosnih godina, a koronalni izbačaj mase u njegovoj orbiti bio bi dovoljno jak da planet poput Zemlje zračenjem pretvori u beživotnu stijenu
Astronomi su prvi put zabilježili impresivan kozmički događaj - golemu eksploziju izbačenu sa zvijezde izvan našeg Sunčevog sustava. Događaj o kojem je riječ prilično nalikuje solarnim olujama koje Sunce šalje prema Zemlji, no višestruko je jači te ima potencijalno razorne posljedice za svaki planet u njegovoj blizini.
Ime događaja je koronalni izbačaj mase (CME), a riječ je o oblaku ioniziranog plina i magnetnih polja koji eruptira iz vanjskog sloja atmosfere zvijezde. Kada takve erupcije pogode Zemlju, mogu pokrenuti polarne svjetlosti, ali i poremetiti komunikacije, električne mreže te rad satelita. Astronomi nikada nisu uspjeli izravno detektirati CME koji potječe s neke druge zvijezde - sve dosad.
Prema članku objavljenom u časopisu Nature, zvijezda StKM 1-1262, crveni patuljak udaljen oko 130 svjetlosnih godina, izbacila je materijal brzinom od 2400 kilometara u sekundi, vrijednošću zabilježenom u otprilike jednoj od 2000 erupcija našeg Sunca. Prema istraživačima, riječ je o događaju 10 do 100 tisuća puta snažnijem od najmoćnijih Sunčevih izbačaja.
Takav gust i ekstremno brz izbačaj mogao bi doslovno ogoliti atmosferu planeta u bliskoj orbiti, a razumijevanje toga kako nasilna aktivnost zvijezda utječe na egzoplanete ključno je u potrazi za potencijalno nastanjivim svjetovima.
Znanstvenici su otkrili erupciju analizirajući radijske podatke iz arhive teleskopa LOFAR, prikupljene prije gotovo deset godina. Nova analitička tehnika, nazvana radio interferometrijska mutipleksna spektroskopija (Radio Interferometric Multiplexed Spectroscopy ili skraćeno - RIMS), omogućila je prepoznavanje tipa II radijskog bljeska, signala koji nastaje kada se izbačena masa probija kroz vanjske slojeve zvjezdane korone. Istodobno su koristili podatke XMM-Newtona da bi se rekonstruirale temperatura, rotacija i sjaj zvijezde.
Prethodni nagovještaji CME-ova s drugih zvijezda uvijek su bili sporni i mogli su se objasniti snažnim bljeskovima. Ovoga puta stručnjaci tvrde da se radi o najčvršćem dokazu dosad.
Crveni patuljci, poput StKM 1-1262, poznati su po iznimno snažnim magnetskim poljima i učestalim eruptivnim epizodama. Hladniji su i manje svjetline od našeg Sunca, pa se njihove nastanjive zone nalaze vrlo blizu zvijezde, što je godinama poticalo zabrinutost da bi snažni izboji mogli uništiti atmosfere planeta koji se nalaze u tim zonama.
Trenutačno nije poznato ima li StKM 1-1262 planete, no statistika ukazuje na to da gotovo svaki crveni patuljak ima barem jednog. Prema novoj studiji, čak ni magnetsko polje nalik Zemljinom ne bi moglo izdržati pritisak ovakvog CME-a - atmosfera bi bila izložena i ubrzano izgubljena, ostavljajući samo beživotnu stijenu od planeta.
Sljedeći korak istraživača je razumjeti kako tako male zvijezde stvaraju energiju ovog razmjera te procijeniti koliko se često ponavljaju ovakvi događaji. Nadolazeći sustav Square Kilometre Array, koji će postati najveći radioteleskop na svijetu, trebao bi omogućiti otkrivanje sličnih erupcija diljem galaksije.
Prema riječima istraživača, ovo je tek početak novog poglavlja u istraživanju svemirske vremenske prognoze izvan Sunčeva sustava, zaključuje CNN.